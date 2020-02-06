Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

Смертельный коронавирус в России: пропагандисты нашли "украинский след"

3.7т
Читать материал на украинском

В эфире российского федерального телеканала заявили, что фейки про коронавирус в стране распространяются с территории Украины.

Так, в России нашли причину дефицита медицинских масок в аптеках – "искусственный ажиотаж украинских СМИ". В сюжете пропагандистского "Рен ТВ" также упомянули материал OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Новости
Помогает "звездочка": Комаровский разбил популярные мифы о коронавирусе

Пропагандисты нашли "украинский след"

Пропагандисты нашли "украинский след"

Скриншот из видео

"Удалось выяснить, в частности, что в региональных чатах в Телеграме, а конкретно в Тюмени, Кургане, ряде других городов, Краснодаре распространяются заведомо ложные сведения о том, что имеет место массовая эпидемия этого коронавируса. Распространяет эти сведения гражданин Украины, все это поддерживается кампанией сразу нескольких украинских СМИ", – рассказал юрист.

Пропагандисты нашли "украинский след"

Пропагандисты нашли "украинский след"

Скриншот из видео

Как писал OBOZREVATEL ранее, в аэропорт Хабаровска (Россия) прибыла пассажирка из Китая с подозрением на новый смертельный коронавирус nCoV. Она была экстренно госпитализирована.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Темы
российская пропаганда Коронавирус
Место
Россия
Тег
пропаганда
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
13
33
Смешно
2
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Маразм этих придурков нет предела
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Что-то я не шибко то заметила озабоченности граждан этим вирусом. Истерики и параноики конечно возбудились и занервничали, так у них медицинские показания требуют такой реакции. Остальным - пофиг. В масках только сопливые и чихающие, но это нормально. Ажиотажа в аптеках точно нет. Помнится, у нас шеф очень переживал о каком-то коварном гриппе. Закупил маски коробками, плюс дезинфект для рук. Сам лично подавал всем пример. И был единственным, кто тогда, таки переболел гриппом.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь !---- https://cuz.su/menso
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости