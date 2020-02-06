Смертельный коронавирус в России: пропагандисты нашли "украинский след"

В эфире российского федерального телеканала заявили, что фейки про коронавирус в стране распространяются с территории Украины.
Так, в России нашли причину дефицита медицинских масок в аптеках – "искусственный ажиотаж украинских СМИ". В сюжете пропагандистского "Рен ТВ" также упомянули материал OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Пропагандисты нашли "украинский след"
Скриншот из видео
"Удалось выяснить, в частности, что в региональных чатах в Телеграме, а конкретно в Тюмени, Кургане, ряде других городов, Краснодаре распространяются заведомо ложные сведения о том, что имеет место массовая эпидемия этого коронавируса. Распространяет эти сведения гражданин Украины, все это поддерживается кампанией сразу нескольких украинских СМИ", – рассказал юрист.
Пропагандисты нашли "украинский след"
Скриншот из видео
Как писал OBOZREVATEL ранее, в аэропорт Хабаровска (Россия) прибыла пассажирка из Китая с подозрением на новый смертельный коронавирус nCoV. Она была экстренно госпитализирована.
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