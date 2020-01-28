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Смертельный коронавирус 2019-nCoV: медики Гонконга объявили о прорыве

1.7т
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Гонконгские исследователи разработали вакцину против китайского коронавируса 2019-nCoV.

Прежде чем она будет пригодна для использования, потребуются месяцы тестирования на животных и около года клинических испытаний на людях. Об этом сообщает SCMP.

"Мы уже произвели вакцину, но тестирование на животных займет много времени", – рассказал профессор Юэн Квок-Юнг.

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Исследователи разработали вакцину против коронавируса

Исследователи разработали вакцину против коронавируса

SCMP

Исследователи модифицировали вакцину против гриппа частью поверхностного антигена коронавируса. Это означает, что она может предотвращать вирусы гриппа, а также коронавирус 2019-nCoV, который вызывает пневмонию.

В случае успешного тестирования, вакцина может стать ответом на заболевание, которое заразило более 4600 человек во всем мире и убило более 100 человек на материке.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Китае объявили о начале испытаний вакцины против смертельного вируса на людях.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Китай Гонконг
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