Смертельный грипп 2019-2020: чего ждать украинцам

В этом эпидсезоне – с осени 2019 по весну 2020 года - в Украине снова ожидается волна гриппа. Только атаковать украинцев будут уже новые, мутировавшие штаммы.

"В отличие от прошлогодней эпидемии, главенствовать теперь будут сразу два штамма заболевания – типа А Brisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2). Оба они отличаются от предшественников тем, что существенно отличаются по антигенной и генетической структуре, - рассказала MedOboz профессор, заведующая отделением респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко. – То есть, ни у кого из нас нет иммунитета к этим вирусам".

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По словам эксперта, сейчас случаев заражения пока не отмечается - начало циркуляции вируса ожидается с конца ноября-начала декабря. И продержится риск эпидемии до марта (при этом вероятность единичных случаев заболевания может наблюдаться вплоть до июня).

Украину атакуют новые штаммы гриппа 24

Разные штаммы – разные группы риска

Профессор отмечает, что Н1N1 наиболее опасен для молодых людей трудоспособного возраста, в группе риска Н3N2 – пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.

"Для обеих групп риска осложнения могу вылиться в виде пневмонии с высоким риском летального исхода: в случае Brisbane это быстротекущая вирусная форма воспаления, Kansas чреват вторичной бактериальной формой заболевания", - объяснила Мироненко.

Кроме этого, грипп может оставить "отпечаток" и на слабых местах организма – сердце, почки, бронхи и т.д.

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Спастись поможет вакцинация

Как уже говорилось, оба штамма вируса являются новыми (точнее, изрядно мутировавшими старыми), потому антител на них не может быть ни у кого. И чтобы избежать заражения либо максимально облегчить течение заболевания, стоит пройти вакцинацию.

"Пациентам ставятся трехкомпонентные вакцины, которые провоцируют выработку антител сразу к нескольким штаммам вируса", - добавила профессор.

При этом эксперт уточнила, что на 100% прививка не может гарантировать, что вирус к вам не "прилипнет", однако если заражение и произойдет, то последствия его будут намного легче.

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