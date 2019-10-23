Смерть роженицы на Львовщине: скандал получил громкое продолжение

На Львовщине медикам одной из районных больниц объявили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

В частности, трех акушеров-гинекологов обвиняют в смерти роженицы. Об этом сообщает прес-служба главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Работники отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека, следственного управления полиции Львовщины, по процессуальному руководству прокуратуры области, сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления трем жителям райцентра — акушерам-гинекологам родильного отделения больницы, которые оказывали роженице медицинскую помощь", — говорится в информации ведомства.

Медиков обвиняют в смерти роженицы mukachevo.net

Как отмечают в полиции, трагедия случилась 5 марта 2018 года в родильном отделении одной из центральных райбольниц Львовщины. Примерно в 17:00 32-летняя жительница области родила здорового ребенка (девочку), после чего состояние женщины ухудшилось, а уже в 22:20 того же дня она умерла в медучреждении.

Тогда правоохранители открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Подозреваемым в смерти роженицы медикам грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, до двух лет исправительных работ или даже ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Татарбунары Одесской области женщина, родившая ребенка, через шесть дней умерла от HELLP-синдрома. Ее семья обвинила в этом врачей, заявив, что те не заметили осложнения, которое появилось давно и давало о себе знать соответствующими симптомами.

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