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/ Новости медицины

Умирающему человеку не всегда больно: ученый описал момент смерти

1.6т
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Эксперт по паллиативной медицине и научный сотрудник Ливерпульского университета Шеймус Колл выразил предположение, что люди в момент смерти не всегда ощущают болезненные ощущения.

Свои выводы он изложил в материале для BBC News Украина. "Мои собственные наблюдения и разговоры с коллегами свидетельствуют о том, что если человек не страдал от боли до того, он не обязательно появится в момент смерти. Мы не знаем, связано ли это с эндорфинами. Ответа пока нет", – пишет Колл.

Кроме того, по словам ученого, нет никаких доказательств того, что обезболивающие, например, морфин, могут препятствовать выработке эндорфинов.

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Смерть без боли: ученый описал момент

mirputeshestvij.mediasole.ru

"Наш мозг имеет несколько возможностей, как преодолеть сильную боль. Вот почему солдаты на поле боя часто не чувствуют боли, когда их внимание отвлекают", – пояснил автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что при приближении смерти в организме повышаются химические вещества стресса, растут маркеры воспаления и, возможно, происходит всплеск эндорфинов в крови.

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Автор
Ирина Кулинич
Тег
смерть
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Иванович Василий
Иванович Василий
Не чувствовать боли в связи с отвлечением внимания от боли - имеет отношение не только к моментам умирания, но и просто к обыденной жизни. Это реальность практики жизни, и у организма живого - либо есть для этого силы, либо другие способны вызвать этот же эффект для нуждающегося.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Да, эти примерно слова я читал от Лео Бокерии, кардиохирург из Москвы.. Он описывал умирающих в палатах. Говорит, у него их было тысячи за много лет. Они не орут, не кричат, они тихо погружаются в нирвану и конец за 10-20 часов. Им не страшно, апатия и пофиг. Я лично читал это. Так умирать не страшно.
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