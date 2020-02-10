Умирающему человеку не всегда больно: ученый описал момент смерти

Эксперт по паллиативной медицине и научный сотрудник Ливерпульского университета Шеймус Колл выразил предположение, что люди в момент смерти не всегда ощущают болезненные ощущения.

Свои выводы он изложил в материале для BBC News Украина. "Мои собственные наблюдения и разговоры с коллегами свидетельствуют о том, что если человек не страдал от боли до того, он не обязательно появится в момент смерти. Мы не знаем, связано ли это с эндорфинами. Ответа пока нет", – пишет Колл.

Кроме того, по словам ученого, нет никаких доказательств того, что обезболивающие, например, морфин, могут препятствовать выработке эндорфинов.

Смерть без боли: ученый описал момент mirputeshestvij.mediasole.ru

"Наш мозг имеет несколько возможностей, как преодолеть сильную боль. Вот почему солдаты на поле боя часто не чувствуют боли, когда их внимание отвлекают", – пояснил автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что при приближении смерти в организме повышаются химические вещества стресса, растут маркеры воспаления и, возможно, происходит всплеск эндорфинов в крови.

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