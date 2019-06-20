Сломанная челюсть, выбитые зубы: как вейп изуродовал подростка

Подросток из Невады, США, получил серьезные травмы в результате взрыва электронной сигареты.
Парень был доставлен в больницу с переломом челюсти и сломанными зубами, сообщает Daily Mail.
17-летний Остин Адамс использовал устройство для курения, чтобы ослабить пристрастие к табаку.
Медикам пришлось сшить вместе линию десны, наложить пластинки вдоль его челюстной кости и установить временные скобки, чтобы сохранить оставшиеся зубы ровными. Челюсть нужно было закрыть на шесть недель, ограничив парня диетой из жидких и перетертых продуктов.
Скриншот
Скриншот
Ранее MedOboz сообщал, что в Днепропетровской области подросток получил повреждения после того, как у него в руках взорвалась электронная сигарета.
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