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/ Новости медицины

Скончался из-за серьезных травм: врач прокомментировал причину смерти Дадашева

3.6т Читать материал на украинском

Российский боксер Максим Дадашев скончался в больнице штата Мэриленд (США). Причиной смерти послужил отек головного мозга, полученный во время последнего поединка 20 июля.

Случившееся прокомментировал врач-эксперт Виктор Литвиненко.

"Тяжелые травмы головы часто сопровождаются образованием внутримозговых гематом, которые могут возникать в результате ушибов. Внутричерепные гематомы — это скопления крови в головном мозге либо в пространстве между головным мозгом и черепом. У больного наблюдаются стойкая головная боль, сонливость, дезориентация, изменения в памяти, паралич противоположной расположению травмы половины тела, речевые нарушения и другие признаки, которые зависят о того, какой именно участок головного мозга был затронут.

К внутричерепным гематомам относятся:

  • эпидуральные, которые образуются между черепом и твердой мозговой оболочкой;

  • субдуральные – между наружной и средней оболочками;

  • внутримозговые гематомы, которые образуются внутри мозга.

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Большинство эпидуральных и внутричерепных гематом, как и многие субдуральные гематомы, развиваются стремительно, а симптомы появляются через считанные минуты. Крупные гематомы сдавливают головной мозг и могут привести к его отеку и дислокации, которая может вызвать потерю сознания, кому, паралич одной или обеих половин тела, затрудненное дыхание, снижение частоты сердечных сокращений и смерть", – рассказал врач.

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Он подчеркнул, что лечение, а это хирургическое вмешательство, зависит от размера гематомы и состояния больного. Реабилитационный период достаточно длительный – от шести месяцев. Назначаются противосудорожные препараты с целью профилактики послетравматических судорог. После проведенной операции у пострадавшего могут быть головные боли, нарушения в работе нервной системы, восстановление в тяжелых случаях может быть частичным, что грозит инвалидностью или даже летальным исходом для пациента.

Эксперт также обратил внимание на следующий момент. У людей, принимающих аспирин или антикоагулянты (которые повышают риск кровотечения), вероятность образования гематом даже в результате легкой травмы головы гораздо выше!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вскоре после боя россиянину сделали операцию, удалив часть черепа и убрав отек мозга, однако сердце спортсмена не выдержало.

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Место
США
Тег
получил травму
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