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/Здоровое питание

Сколько, как и с чем: раскрыта вся правда о воде

1.5тЧитать материал на украинском

Чтобы извлечь максимальную пользу от воды, нужно следовать простым правилам.

Коуч по правильному питанию Виктория Кляуз в своем Instagram дала несколько рекомендаций по приему жизненно необходимой жидкости .

По ее словам, есть ряд моментов.

Ежедневная норма воды составляет не менее 1,5 л для женщин и 1,8 л для мужчин.

Стакан прохладной воды натощак поможет в профилактике запоров.

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Как худеть и не считать калорий: раскрыт секрет

Польза воды с лимоном: 2 капли лимонного сока никак не повлияют на состояние организма.

Вода не помогает похудеть – она не создает дефицит калорий и не сжигает жир, но необходима для здоровья.

С газом или без: газировка может вызывать чувство переполнения или дискомфорта, ее лучше использовать при переедании.

Пить на ночь – специально лучше не пить много воды перед сном.

Иллюстрация

Иллюстрация

pixabay.com

Во время физических упражнений: женщины перед интенсивной тренировкой должны выпивать 300-500 мл воды до начала и во время нагрузки.

Кипячение или фильтрация: после фильтрации в воде меньше солей, при кипячении вода обеззараживается – в ней погибают бактерии.

❤️ мне за полезность ⠀ Вопросы о воде - самые популярные! В этом посте собрала наиболее частые из них😁 ⠀ Сколько воды нужно пить? У меня есть целый пост о нормах Здесь только цифры: не менее 1.5л для женщин, 1.8 для мужчин👌 Это усредненные цифры для здоровых людей ⠀ Вода натощак полезна? Важно набирать свою норму и вода натощак как раз в этом поможет🤲 Также стакан прохладной воды поможет с профилактикой запоров ⠀ Вода с лимоном полезна? Понятие пользы - ну очень индивидуально Если выдавить целый лимон в стакан и считать это завтраком - то нет🙊 Если добавить 2 капли лимонного сока, то особенной разницы и "ожидаемой" пользы не будет ⠀ Помогает ли вода похудеть? Вода не создает дефицит калорий, не сжигает жир😆Но она необходима для здорового функционирования организма😀 ⠀ А вы пьете воду по утрам?💦 Делитесь в комментариях⬇️

Публикация от Диетолог онлайн ПП рацион (@dietolog_dr.klaus)

Ранее MedOboz писал, что избыток жидкости в организме пагубно влияет на самочувствие и здоровье, а также может быть смертельно опасным.

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