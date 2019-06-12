Сколько, как и с чем: раскрыта вся правда о воде

Чтобы извлечь максимальную пользу от воды, нужно следовать простым правилам.

Коуч по правильному питанию Виктория Кляуз в своем Instagram дала несколько рекомендаций по приему жизненно необходимой жидкости .

По ее словам, есть ряд моментов.

Ежедневная норма воды составляет не менее 1,5 л для женщин и 1,8 л для мужчин.

Стакан прохладной воды натощак поможет в профилактике запоров.

Польза воды с лимоном: 2 капли лимонного сока никак не повлияют на состояние организма.

Вода не помогает похудеть – она не создает дефицит калорий и не сжигает жир, но необходима для здоровья.

С газом или без: газировка может вызывать чувство переполнения или дискомфорта, ее лучше использовать при переедании.

Пить на ночь – специально лучше не пить много воды перед сном.

Иллюстрация pixabay.com

Во время физических упражнений: женщины перед интенсивной тренировкой должны выпивать 300-500 мл воды до начала и во время нагрузки.

Кипячение или фильтрация: после фильтрации в воде меньше солей, при кипячении вода обеззараживается – в ней погибают бактерии.

Ранее MedOboz писал, что избыток жидкости в организме пагубно влияет на самочувствие и здоровье, а также может быть смертельно опасным.

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