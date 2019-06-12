Сколько, как и с чем: раскрыта вся правда о воде

Чтобы извлечь максимальную пользу от воды, нужно следовать простым правилам.
Коуч по правильному питанию Виктория Кляуз в своем Instagram дала несколько рекомендаций по приему жизненно необходимой жидкости .
По ее словам, есть ряд моментов.
Ежедневная норма воды составляет не менее 1,5 л для женщин и 1,8 л для мужчин.
Стакан прохладной воды натощак поможет в профилактике запоров.
Польза воды с лимоном: 2 капли лимонного сока никак не повлияют на состояние организма.
Вода не помогает похудеть – она не создает дефицит калорий и не сжигает жир, но необходима для здоровья.
С газом или без: газировка может вызывать чувство переполнения или дискомфорта, ее лучше использовать при переедании.
Пить на ночь – специально лучше не пить много воды перед сном.
Иллюстрация
pixabay.com
Во время физических упражнений: женщины перед интенсивной тренировкой должны выпивать 300-500 мл воды до начала и во время нагрузки.
Кипячение или фильтрация: после фильтрации в воде меньше солей, при кипячении вода обеззараживается – в ней погибают бактерии.
❤️ мне за полезность ⠀ Вопросы о воде - самые популярные! В этом посте собрала наиболее частые из них😁 ⠀ Сколько воды нужно пить? У меня есть целый пост о нормах Здесь только цифры: не менее 1.5л для женщин, 1.8 для мужчин👌 Это усредненные цифры для здоровых людей ⠀ Вода натощак полезна? Важно набирать свою норму и вода натощак как раз в этом поможет🤲 Также стакан прохладной воды поможет с профилактикой запоров ⠀ Вода с лимоном полезна? Понятие пользы - ну очень индивидуально Если выдавить целый лимон в стакан и считать это завтраком - то нет🙊 Если добавить 2 капли лимонного сока, то особенной разницы и "ожидаемой" пользы не будет ⠀ Помогает ли вода похудеть? Вода не создает дефицит калорий, не сжигает жир😆Но она необходима для здорового функционирования организма😀 ⠀ А вы пьете воду по утрам?💦 Делитесь в комментариях⬇️
Ранее MedOboz писал, что избыток жидкости в организме пагубно влияет на самочувствие и здоровье, а также может быть смертельно опасным.
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