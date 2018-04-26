Сколько будет зарабатывать в Украине врач по договорам

Кабинет министров Украины накануне утвердил тариф на оплату медицинской услуги первичной медицинской помощи за обслуживание одного пациента, подписавшего декларацию с врачом. Согласно новым ставкам, врач сможет зарабатывать "грязными" от 370 тысяч в год.
Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, после заключения пациентом договора с врачом, за оказание медицинских слуг государство будет платить доктору деньги. И чем больше пациентов, тем выше зарплата врача.
Пациентов разделили на 5 групп, тарифы для которых будут отличаться:
Младенцы и дети до 5 лет - высокая ставка, базовый коэффициент в 370 грн умножается на 4 и составит 1480 гривен.
Дети 6-18 лет - коэффициент будет 2,3, поэтому ставка на такого ребенка - 814 гривен.
От 18 до 39 лет - базовая ставка, 370 гривен.
От 40 до 64 лет - коэффициент 1,2, тариф составляет 444 гривны.
Для людей старше 65 лет - тариф умножается на 2 и составит 740 гривен.
Выходит, если врач соберет 1000 пациентов от 18 до 39 лет, то за год получит 370 000 гривен дохода. Однако тут не учтены расходы: коммунальные услуги, зарплата вспомогательного медперсонала, аренда помещения, если таковая имеется и пр.
Ранее "МедОбоз" рассказывал, какие документы нужны для подписания декларации с врачом ребенку.
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