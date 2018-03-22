Скандальный мельдоний обнаружили в украинской рекламе

Несмотря на то, что все знают о вреде самолечения, большинство продолжает "назначать" себе лекарства в том или ином случае. Особенно, если реклама того или иного медикамента уверяет, что эффект от него наступит быстро.

Недавно в список рекламируемых медикаментов попал препарат, основой которого является вещество, являющееся допингом (из-за него дисквалифицировали российских спортсменов) и ранее относящееся к рецептурным, сообщает Pharma. В частности, речь о препарате мельдония, имеющий множество побочных эффектов.

Как известно, подобные препараты ранее являлись запрещенным к рекламированию.

Однако в 2017 году по приказу Минздрава "Милдронат" получил "добро" на пиар по ТВ.

Теперь медикамент рекламируется как средство, помогающее улучшить состояние при физических, умственных и психоэмоциональных перегрузках.

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Хотя основные показания его действующего вещества - заболевания сердца и сосудистой системы, острые и хронические ишемические нарушения мозгового кровообращения, а также восстановительный период после цереброваскулярных нарушений, травм головы и энцефалита.

Вместе с тем, мельдоний имеет строгие рекомендации по применению (в частности, взаимодействие с другими медикаментами), серьезные противопоказания и большой список побочных эффектов, среди которых аллергия, аритмия, панические атаки, навязчивые идеи и пр.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, как рецептурные опиоиды вредят здоровью.