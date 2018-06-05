Скандал с замом Супрун: украинцы предложили, что делать с чиновником

Скандальное заявление заместителя и. о. министра здравоохранения Украины Александра Линчевского о том, что на лечение онкобольных не стоит тратить государственные деньги, поскольку они все равно умрут, вызвало бурю возмущения в обществе и непонимания, как человек, представляющий руководство медицинской сферы страны, мог позволить себе столь циничное высказывание. Кроме того, люди сразу начали предлагать свои варианты наказания чиновника за необдуманные и ранящие сотни тысяч людей слова.

"Обозреватель" также решил узнать у своих читателей, какой они видят развязку конфликтной ситуации и считают ли ее не подлежащей исправлению.

Согласно проведенному нами опросу, 77% респондентов убеждены, что после скандала Линчевский обязан уйти в отставку.

Еще 9% считают, что он обязательно должен понести наказание за свои слова, но отставка — это слишком сурово.

Еще по 6% участников опроса ответили, что на самом деле слова замминистра перекрутили и что он просто неудачно выразился.

Но несмотря на то, какие меры будут предприняты по отношению к оскандалившемуся чиновнику, главной моралью этой неприятной истории является то, что за любую человеческую жизнь нужно бороться до последнего и не оценивать ее исключительно размером выплат из Госбюджета.

Как сообщал OBOZREVATEL, Линчевский извинился за то, что скандал обидел близких тяжелобольных людей и их самих, однако уточнил, что его слова о нецелесообразности лечения якобы были вырваны из контекста.