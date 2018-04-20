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Сильнейшая с начала года: Землю накрыла магнитная буря

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Ученые установили, что 20 апреля Земля подверглась воздействию сильнейшей с начала года магнитной бури.

Более того, такой уровень ее мощности стал неожиданностью даже для них, сообщает LIFE, ссылаясь на информацию лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева Российской академии наук.

"Сегодняшняя буря пока является самым крупным событием данного года за прошедшие четыре месяца", — отметили сотрудники лаборатории.

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По их словам, причиной являются не вспышки на Солнце, а изменение скорости солнечного света. Она почти в два раза выше, чем обычно.

Пока ученые не могут предсказать, как долго продлится магнитная буря. Однако они допускают, что событие уже достигло своего пика, и в скором времени пойдет на спад.

Магнитные бури

Инфографика: ФИАН

Как сообщал "Обозреватель", в целом за неделю произошло три магнитных бури — легкая 16 апреля и весьма ощутимые 19 и 20 апреля.

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Тема
Здоровье
Место
Украина
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