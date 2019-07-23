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/ Новости медицины

"Реже моют руки!" Раскрыта шокирующая правда о мужских туалетах

2.4т Читать материал на украинском

Мужчины реже, чем женщины, моют руки после туалета и могут распространять опасные инфекции.

Исследование, проведенное компанией Initial Washroom Hygiene (Великобритания), показало, что в мужских уборных почти в шесть раз больше микробов, чем в женских. Об этом сообщает Daily Mail.

Пробы были взяты из 24 женских и мужских сортиров в одном из лондонских офисов с помощью портативного устройства, которое использует свет для измерения присутствия бактерий.

"Реже моют руки!" Раскрыта шокирующая правда о мужских туалетах

Иллюстрация

Микробная активность на внутренних дверных ручках мужских туалетов в среднем составила 1,085 по сравнению со 188 на внутренних ручках в женских.

Тот же метод показывает, что сиденья унитазов имеют среднее микробное значение 220.

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"Реже моют руки!" Раскрыта шокирующая правда о мужских туалетах

Иллюстрация

Ранее MedOboz сообщал, что мытье рук, а также правильное приготовление еды и ее хранение – эффективные меры профилактики опасных кишечных инфекций.

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Тема
Здоровье
Место
Англия
Тег
инфекция
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