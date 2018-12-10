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/Блоги - Новости медицины

МедГоблин
МедГоблин
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Шокирующая правда: махинации с научными журналами в медицине

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Речь пойдет о качестве отечественной украинской периодики.

Чтоб не словоблудить без меры, проведем сухой анализ, а для наглядности разберем одного из отечественных "гигантов медицинской мысли" - журнала "Здоров’я України",

и его тематический номер, посвященный детскому здоровью - "Педиатрия".

Типа научное издание...

Всего лишь 63 странички. Из них:

- рекламные вклейки - 27 шт (19 страниц) - 30% объема;

- рекламные статьи, которые даже не маскируются под просветительские - 20 шт (23 страницы) - 37% объема;

- условно "полезный текст" (16 страничек) - 25% объема.

Последний "полезный текст", коего и так кот наплакал, в свою очередь состоит из :

- хаотично и бессистемно подобранные переводные вытяжки из научных статей – 10 штук (меньше 3 страниц);

- переводная не рекламная статья – 1 штука;

- обучалка по интерпретации ЭКГ (як его читать и шо оно такое) – 1 штука;

- независимый отечественный обзор – 3 штуки.

При этом на весь номер, все 63 страницы не имеется ни одного оригинального исследования не рекламного характера.

Кроме того, имеется "жуть какой полезный":

- Отчет про прошедший конгресс (1,5 странички);

- инфа про Нобелевскую премию – 1 штука, в размере 1 странички.

Среди рекламируемых в журнале лекарств, кроме прочего, имеется:

- пара фитопрепаратов;

- гомеопатия;

- пробиотики.

Синупрет рекламировался в рубрике под ободряющим заголовком: "evidence-based medicine" (доказательная медицина), который, учитывая рекламируемый продукт, является просто глумливым троллингом.

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Другой рекламируемый фитопрепарат был внесен в резолюцию Конгресса членами Ассоциации педиатров. Видимо, стоит ожидать его появления в методических рекомендация, учебниках и клинических рекомендациях.

Вот как это выглядит в реальности.

Дорогая редакция "Здоров’я України"!

- если в вашем издании каждая третья страница – иллюстрация, то это издание может квалифицироваться, как:

- детская книжка;

- атлас;

- каталог.

Учитывая, что 67% контента размещены за спонсорские средства, то этот каталог – один большой рекламный буклет. Вам стоит поменять название.

Коллег-докторов, для которых якобы предназначен журнал, подобные издатели держат за полных дегенератов, открывая им черепную коробку и смачно туда харкая. Параллельно поднимая на этом нехилое бабло от фармы!

Врачам важно понимать: вам в руки попадает такое какашечное месиво только потому, что вы не протестуете и не брезгуете брать его в руки. Издательство уверяет фармкомпании, что тиражи харошие, и доктора такие читают. Дальше – дело техники и способностей рекламного отдела редакции (судя по всему, составляет 99% штата, кроме, возможно, бухгалтера).

Но доктор-то должен держать руки и голову в чистоте, не замазанными испражнениями, нам ведь потом к людям этими руками прикасаться.

Единственное подходящее место для таких изданий – мусорные баки. Если вы будете демонстративно их игнорировать, не открывать, не выписывать и не читать – желающих размещать рекламу существенно поуменьшится.

И тогда, возможно, редакционная политика журнала изменится. А может, и издательство закроется, что в данном случае - еще лучше.

Реклама есть во всех медицинских журналах. Но только украинские издатели превращают это в позорное цирк-шапито.

Прочитал сам – расскажи другому! Сохрани мозги и руки коллег в чистоте!

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