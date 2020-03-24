В Украине создали уникальный внедорожник для медиков

Самое страшное, с чем приходится сталкиваться врачам, работающих на машинах скорой помощи – это когда бригада медиков не успевает вовремя.

Причины здесь разные, но часто сама машина скорой помощи, в силу технических причин, просто не может доехать до больного. Особенно это актуально в сельской местности или в горных районах, где после обильных дождей или непогоды дороги превращаются в непроходимые препятствия.

Теперь у бригад, работающих на машинах скорой помощи, появился шанс быть в нужном месте и в нужное время, невзирая на погодные и дорожные условия. Украинская компания "Реформ" разработала и представила полноприводную машину для экстренной медицинской скорой помощи, которая сегодня не имеет аналогов в нашей стране.

Это первая подобная разработка компании "Реформ", которая много лет является одним из ведущих украинских производителей специальных автомобилей. Уникальный полноприводный вездеход Reform Infina позволит оказать экстренную медицинскую помощь в самых труднодоступных местах.

Infina – концептуально новый автомобиль скорой помощи, созданный на базе надежного и неприхотливого в эксплуатации пикапа Mitsubishi L200. Автомобиль имеет соответствующую стандартам цветографическую люминесцентную схему, надписи и оборудован специальными световыми и звуковыми сигналами.

Конфигурация салона позволяет применить стандартные варианты размещения медицинского оборудования, а также и индивидуально планировать его обустройство во внешних и внутренних отделениях и отсеках, в зависимости от потребностей медиков.

Салон имеет высокий уровень звуко-, тепло- и виброизоляции, сиденья для медперсонала снабжены ремнями безопасности. Покрытие пола – водонепроницаемое, антистатическое и стойкое к дезинфицирующим средствам. Кроме этого, предусмотрены специальные устройства для крепления медицинских приборов и поручни.

Автомобиль оборудован дополнительной АКБ и зарядным устройством для нее, системой подключения внешнего источника электроэнергии 220V с защищенным штепсельным разъемом и кабелем, системой блокировки запуска двигателя при подключенном внешнего источнике питания, трансформатором напряжения 12/220V, различными источниками света как внутри, так и снаружи салона, розетками 12V и 220V, портативным фонарем и пультом общего управления электросистемами.

Для различных медицинских нужд Reform Infina снабжена системой газоснабжения. Под обшивкой салона находится газовый трубопровод. Кроме того, в комплекте есть 2 кислородных баллона емкостью по 10 л каждый с кронштейнами крепления и редукторами, а также 2 кислородных розетки с быстроразъемным соединением. В салоне предусмотрена разнообразная медицинская мебель, включая столик, запираемый ящик для медпрепаратов и отделения для инвентаря.

Reform Infina оснащена 154-сильным 2,4-литровым дизельным двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Комфортно перемещаться по бездорожью помогут фирменный полный привод Easy Select 4WD с функцией блокировки заднего дифференциала, большой дорожный просвет и прочная рамная конструкция.

Для улучшение ходовых качеств и улучшения поведения машины на дороге, а также повышения уровня комфорта для пациентов и медицинского персонала, на автомобиле применена передняя двухрычажная пружинная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости, а сзади используется оригинальная конструкция с регулируемой пневмоподвеской.

Таким образом, у украинских врачей экстренной медицины появилась машина, которая не только соответствует современным требованиям, но и даст возможность медикам делать свою работу быстро и качественно.

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