СБУ задержала мошенников за подделку лекарств

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины блокировали деятельность преступной группировки, причастной к масштабному подпольному производству фальсифицированных лекарственных средств из группы нейростимуляторов.

Оперативники спецслужбы установили, что дельцы наладили подпольное производство фальсифицированных препаратов, используемых при лечении заболеваний, связанных с нарушением функций центральной нервной системы. Для изготовления подделок они оборудовали один из этажей частного домовладения на территории Харьковской области, сообщается на официальном сайте СБУ.

Затем через разветвленную сеть знакомых фармацевтов и аптечные сети препараты продавались на территории Киевской, Одесской, Львовской и других областей, а также через интернет.

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Стоимость одной упаковки поддельного препарата составляла от 10 тысяч гривен. По предварительным оценкам ежемесячно злоумышленники реализовывали лекарства на сотни тысяч гривен.

Во время проведения санкционированных обысков в нескольких регионах Украины, по месту производства, у фигурантов дела и их сообщников правоохранители обнаружили оборудование для изготовления поддельных лекарственных средств. Изъято ампулы и упаковки для их фасовки, готовые фальсифицированные, незарегистрированные, в частности наркосодержащие препараты.

СБУ блокировала масштабное производство и реализацию опасных фальсифицированных лекарственных средств ssu.gov.ua

СБУ блокировала масштабное производство и реализацию опасных фальсифицированных лекарственных средств ssu.gov.ua

СБУ блокировала масштабное производство и реализацию опасных фальсифицированных лекарственных средств ssu.gov.ua

СБУ блокировала масштабное производство и реализацию опасных фальсифицированных лекарственных средств ssu.gov.ua

СБУ блокировала масштабное производство и реализацию опасных фальсифицированных лекарственных средств ssu.gov.ua

Сейчас все поддельные лекарства, изготовленные злоумышленниками, изъяты из розничных сетей. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, фигурантам дела подготовленные сообщения о подозрении в совершении преступления. Сейчас следственные действия продолжаются.

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