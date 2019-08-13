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Самая масштабная за годы независимости: Киев атаковала вспышка опасной болезни

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За последние полгода в Киеве произошла самая масштабная вспышка кори со времен независимости Украины.

Всего за 6 месяцев 2019 года этой болезнью в столице заразились более 5 тысяч человек, из которых почти 3 тысяч – взрослые. Об этом, как передает УНИАН, сообщила директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург.

Известно, что такие показатели в три раза превышают количество заболевших за аналогичный период 2018 года.

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Гинзбург уточнила, что около 50% больных нуждались в госпитализации из-за тяжелого течения болезни.

Кроме того, в 2019 году от кори умерло двое взрослых, которые не были привиты и обратились к врачам слишком поздно.

"Сегодня уже ничего, кроме прививок, не обезопасит Киев от вспышек и эпидемий вакциноуправляемых инфекционных болезней", – подчеркнула директор Департамента здравоохранения.

Она отметила, что ситуация, в которой оказалась столица и в целом Украина – результат потери коллективного иммунитета.

"Просто несколько цифр, которые поражают. В 2015 году в Киеве корью болело 5 человек. В 2016-м – 3. В 2017-м – 87. В 2018-м – 3045. А за полгода 2019-го – более 5000", – рассказала она.

Иллюстрация

Иллюстрация

Народна Правда

Как уже писал OBOZREVATEL, ребенок, не получивший своевременную прививку, может не только заболеть сам, но и заразить других. Из-за этого в апреле 2019 года Верховный суд Украины постановил, что невакцинированному ребенку нельзя посещать детский сад.

Вспышка кори в Украине началась летом 2017 года. По данным Минздрава, у 70% заболевших не было необходимых прививок (обеих или только одной). В связи с беспрецедентной эпидемией МОЗ отменил возрастные ограничения на бесплатные вакцинации. Сейчас привиться бесплатно могут как дети, так и взрослые.

Календарь обязательных прививок

Календарь обязательных прививок

moz.gov.ua

Подробнее о причинах, симптомах и профилактике кори можно прочитать на MedOboz.

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Темы
Вспышка кори Здоровье Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
корь болезнь
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