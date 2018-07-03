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Россия пугает Украину смертельной эпидемией: что это значит

2.1тЧитать новость на украинском

Заявление Роспотребнадзора о том, что Украине грозит эпидемия дифтерии и кори, призвано посеять панику. Тем не менее, в Украине действительно есть большие проблемы с вакцинированием.

Об этом заявил в эфире ObozTV член общественного совета при Минздраве Украины Евгений Гончар.

"Тут есть научно-медицинский аспект и политический. Если их различать, то Россия хочет нагнетать ситуацию. Но с другой стороны в Украине действительно существует большая проблема с вакцинацией. Сейчас ситуация улучшается, потому что люди видят, что если не вакцинировать, то будет эпидемия кори, смертельные случаи", - отметил Гончар.

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Представитель общественного совета Минздрава заявил, что вакцин в Украине "гарантированно хватит", но проблема в том, что люди игнорируют вакцинацию.

Гончар подчеркнул, что родители должны вакцинировать детей. Взрослые тоже должны каждые 10 лет делать вакцинацию от дифтерии и столбняка.

"К сожалению, ни один эпидемиолог не возьмется прогнозировать, будет ли вспышка эпидемии или нет. Есть ненулевая вероятность, что будет, потому что у нас плохая ситуация с вакцинированием. Риски есть", - добавил эксперт.

"Если вспышка эпидемии случится, и будет картинка детей, которые умирают, то тогда все конечно сразу побегут в поликлинику, но почему бы не сделать это раньше?" - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роспотребнадзор распространил информацию, что Украине в 2018-2019 годах якобы грозит вспышка смертельной эпидемии. В российском ведомстве со ссылкой на оценки Всемирной организации здравоохранения заявили, что "за последние 3 года Украина испытывает острую нехватку вакцины против дифтерии и кори, что неизбежно приведет к эпидемиологическим осложнениям".

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на Обозревателе.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVВспышка кориВакцинация в УкраинеВакцинация
Место
Украина
Объект
Министерство здравоохранения
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Пигин Макс
Пигин Макс
Да вы совсем свихнулись на русофобии!! Бараны, при чём тут Роспотребнадзор? У вас эпидемия кори и дифтерии. При чём тут Россия? ДЭБИЛЫ!!!
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Пигин Макс, укроинство головного мозга
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