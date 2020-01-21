Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

"Всего за 7 дней!" Российские ученые похвастались первой победой над смертельным вирусом из Китая

1.5т
Читать материал на украинском

Российские ученые заявили о том, что разработали средства для диагностики коронавируса.

Как передает Роспотребнадзор, на это у них ушло менее 7 дней. Теперь они смогут обнаружить вирус еще на ранней стадии.

Лаборатории по всей России располагают необходимым оборудованием и специалистами для диагностики выявленного в Китае коронавируса.

Новости
Смертельный вирус из Китая: медики рассказали, как от него защититься

Также сообщается, что были разработаны методические рекомендации по его лабораторной диагностике.

В Китае обнаружили коронавирус, есть пострадавшие. Иллюстрация

В Китае обнаружили коронавирус, есть пострадавшие. Иллюстрация

Капитал

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Всемирная организация здравоохранения созывает экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за опасности масштабной эпидемии смертельного коронавируса.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Кирилл Лютый
Место
Россия
Теги
инфекция болезнь
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
1
6
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Завидуют рагули ,по всем показателям в жо-пе.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
А на усра-ине мор .
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
семенов Александр
семенов Александр
Мой комент про украйиськых вчэных,наваливших в шаровары,почему то стерли (((
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости