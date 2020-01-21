"Всего за 7 дней!" Российские ученые похвастались первой победой над смертельным вирусом из Китая

Российские ученые заявили о том, что разработали средства для диагностики коронавируса.

Как передает Роспотребнадзор, на это у них ушло менее 7 дней. Теперь они смогут обнаружить вирус еще на ранней стадии.

Лаборатории по всей России располагают необходимым оборудованием и специалистами для диагностики выявленного в Китае коронавируса.

Также сообщается, что были разработаны методические рекомендации по его лабораторной диагностике.

В Китае обнаружили коронавирус, есть пострадавшие. Иллюстрация Капитал

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Всемирная организация здравоохранения созывает экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за опасности масштабной эпидемии смертельного коронавируса.

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