Родила в 75 лет: женщина установила новый рекорд

В Индии жительница штата Раджастан Прабха Деви родила в возрасте 75 лет недоношенную девочку.

Женщина и ее 80-летний муж зачали ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщает The Sun.

Девочка родилась на тридцатой неделе беременности, она весила при рождении менее 700 грамм.

В Индии женщина родила в 75 лет недоношенную девочку The Sun

В Индии женщина родила в 75 лет недоношенную девочку The Sun

По словам врачей, им пришлось сделать вынужденное кесарево сечение, поскольку возраст матери не позволял родить естественным путем.

Сразу после родов младенца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Медики отмечают, что сейчас состояние девочки стабилизировалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в индийском штате Андхра-Прадеш 74-летняя Эрраматти Мангаямма родила двойню с помощью экстракорпорального оплодотворения.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!