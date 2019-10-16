Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

Родила в 75 лет: женщина установила новый рекорд

1.1т Читать материал на украинском

В Индии жительница штата Раджастан Прабха Деви родила в возрасте 75 лет недоношенную девочку.

Женщина и ее 80-летний муж зачали ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщает The Sun.

Девочка родилась на тридцатой неделе беременности, она весила при рождении менее 700 грамм.

В Индии женщина родила в 75 лет недоношенную девочку

В Индии женщина родила в 75 лет недоношенную девочку

The Sun

В Индии женщина родила в 75 лет недоношенную девочку

В Индии женщина родила в 75 лет недоношенную девочку

The Sun

По словам врачей, им пришлось сделать вынужденное кесарево сечение, поскольку возраст матери не позволял родить естественным путем.

Новости
После кесарева — сразу на руки! В Киеве провели уникальные для Украины роды

Сразу после родов младенца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Медики отмечают, что сейчас состояние девочки стабилизировалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в индийском штате Андхра-Прадеш 74-летняя Эрраматти Мангаямма родила двойню с помощью экстракорпорального оплодотворения.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Индия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости