Родила в 74 года: женщина установила мировой рекорд

В индийском штате Андхра-Прадеш 74-летняя Эрраматти Мангаямма родила двойню с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

В ноябре 2018 года она обратилась за помощью в клинику репродуктивного здоровья, которая решила оплатить большую часть процедур. Медики были уверены, что беременность пожилой пациентки станет историческим событием, пишет Hindustan Times.

"Для ЭКО использовали донорские яйцеклетки. Оплодотворение прошло успешно", - говорится в сообщении.

В январе текущего года женщину положили в больницу и на протяжении всей беременности следили за ее здоровьем. "Ее регулярно обследовали кардиологи, пульмонологи, гинекологи и диетологи", — пояснил директор клиники Санакаяла Умашанкар.

Эрраматти Мангаямма Hindustan Times

Эрраматти Мангаямма Hindustan Times

В четверг утром, 5 сентября, на свет появились две здоровые девочки с помощью кесарева сечения. "Операция прошла благополучно, — подчеркнул Умашанкар, который проводил роды. — Мать и младенцы здоровы и не имеют осложнений".

"Не могу выразить свои эмоции словами. Мои 60 лет безуспешных попыток забеременеть наконец закончились, — рассказала Мангаямма. — Больше никто не назовет меня бесплодной".

Когда Мангаямма подтвердит свой возраст документально, она станет самой взрослой женщиной, которой удалось родить. Текущий рекорд принадлежит испанке Марии дель Кармен Бусаде де Ларе, которая стала матерью двойни в 66 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в штате Уттар-Прадеш (Индия) родилась "трехголовая" девочка, страдающая редкой болезнью.

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