Роботизированные аптеки держат "Курс на знижки"

С приходом тепла хочется чего-то легкого и свежего. Лето только вступает в права, и вместе с ним начинается специальная всеукраинская акция от роботизированных аптек "Курс на знижки". Она продлится с 01.06.2019 по 30.07.2019 года.

Акция "Курс на знижки" предполагает возможность приобрести популярные товары со скидкой до 30% от обычной розничной цены. Она охватывает различные продукты: косметика, медицинские товары, детское питание, средства гигиены и др. Акция действует в фармбрендах "Аптека АНЦ", "Благодия", "Аптека Копейка" и предполагает скидку до 30%.

Широкий ассортимент товаров позволяет приобрести необходимые позиции. В перечне акционных предложений есть медицинские изделия, лекарственные средства, диетические добавки и многое другое. Главное условие получения скидки – наличие нужного товара в аптеке. Детальную информацию можно спросить у провизора.

Ранее в аптеку приходили тогда, когда ухудшилось здоровье. Но сейчас это только одна из причин. Роботизированные аптеки предлагают посетителям познакомиться с инновационными технологиями, приобрести лекарственные средства и выбрать другие разнообразные товары. Робот PharmBot быстро находит нужную продукцию на полке и ускоряет обслуживание. За его работой очень интересно наблюдать. Робот-консультант помогает получить общую информацию о нужном товаре и подсказывает, где забрать заказ.

Напоминаем, летняя всеукраинская акция от фармацевтических брендов "Аптека АНЦ", "Благодия" и "Аптека Копейка" продлится с 01.06.2019 по 30.07.2019. Она предполагает скидки* на разные товары.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, о соотношении к предыдущей цене реализации и об ассортименте продукции, на который предоставляются скидки, а также процент скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 30%.

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