Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

Риск смерти: назван неожиданный признак

670
Читать материал на украинском

Ранними предупреждениями о смертельном заболевании могут быть более низкие уровни лимфоцитов в крови.

Такие данные приводят ученые из Дании. Согласно их исследованию, низкие показатели были связаны с увеличением смертности на 60%, независимо от причины.

"Наше исследование показало, что участники с лимфопенией, то есть с низким уровнем лимфоцитов, имели высокий риск умереть от любой причины, независимо от любого другого фактора риска смертности от всех причин, включая возраст", – отмтетил один из авторов исследования, доктор Стиг Боженс.

Низкий уровень лимфоцитов может говорить о смертельном заболевании

Низкий уровень лимфоцитов может говорить о смертельном заболевании

По словам ученых, лимфопения часто выявляется во время рутинных анализов крови, и пациенты обычно не направляются на дальнейшее исследование, потому что значение лимфопении как показателя будущего здоровья не было известно.

Двухлетний эксперимент показал, что случайное обнаружение низкого количества лимфоцитов было связано с 1,6-кратным увеличением риска смерти от любой причины и в 1,5−2,8 раза повышенной вероятностью скончаться от рака, сердечно-сосудистых респираторных заболеваний, инфекций и других причин. За исследуемый период скончались 10 372 человека.

Связь между лимфопенией и смертью может быть связана с пониженной иммунной способностью выживать при потенциально смертельных заболеваниях. Лимфопения также может указывать на слабость, которая может привести к болезни и смерти.

"Используя абсолютный двухлетний риск смертности от всех причин, врачи могут выявлять лиц с высоким риском развития лимфопении (например, курильщики), которым может быть полезно дополнительное наблюдение", – отметили ученые.

Как писал OBOZREVATEL, любители пить чай имеют в среднем меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Глеб Иванов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости