Риск смерти: назван неожиданный признак

Ранними предупреждениями о смертельном заболевании могут быть более низкие уровни лимфоцитов в крови.

Такие данные приводят ученые из Дании. Согласно их исследованию, низкие показатели были связаны с увеличением смертности на 60%, независимо от причины.

"Наше исследование показало, что участники с лимфопенией, то есть с низким уровнем лимфоцитов, имели высокий риск умереть от любой причины, независимо от любого другого фактора риска смертности от всех причин, включая возраст", – отмтетил один из авторов исследования, доктор Стиг Боженс.

Низкий уровень лимфоцитов может говорить о смертельном заболевании

По словам ученых, лимфопения часто выявляется во время рутинных анализов крови, и пациенты обычно не направляются на дальнейшее исследование, потому что значение лимфопении как показателя будущего здоровья не было известно.

Двухлетний эксперимент показал, что случайное обнаружение низкого количества лимфоцитов было связано с 1,6-кратным увеличением риска смерти от любой причины и в 1,5−2,8 раза повышенной вероятностью скончаться от рака, сердечно-сосудистых респираторных заболеваний, инфекций и других причин. За исследуемый период скончались 10 372 человека.

Связь между лимфопенией и смертью может быть связана с пониженной иммунной способностью выживать при потенциально смертельных заболеваниях. Лимфопения также может указывать на слабость, которая может привести к болезни и смерти.

"Используя абсолютный двухлетний риск смертности от всех причин, врачи могут выявлять лиц с высоким риском развития лимфопении (например, курильщики), которым может быть полезно дополнительное наблюдение", – отметили ученые.

Как писал OBOZREVATEL, любители пить чай имеют в среднем меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

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