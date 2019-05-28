Могут погибнуть миллионы людей: в реках 70 стран мира нашли опасность

Исследователи из Йоркского университета в Великобритании проанализировали образцы речной воды в 72 странах и обнаружили в них высокий уровень антибиотиков.

Наиболее загрязненными оказались реки в странах Азии и Африки: Бангладеше, Кении, Гане, Пакистане и Нигерии, сообщает американский телеканал СNN.

Наихудшая ситуация сформировалась на территории Бангладеша, где концентрации метронидазола превышали безопасные уровни в 300 раз. Этот препарат используется для лечения бактериальных инфекций кожи и рта.

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Во всех образцах исследователи определяли 14 часто используемых антибиотиков. Триметоприм (для лечения инфекций мочевыводящих путей) был выявлен в 43% всех образцов. Это самый распространенный антибиотик в реках.

Образцы воды были взяты с 711 мест, а также с некоторых самых известных в мире рек – Чаупхраи, Дуная, Меконга, Сены, Темзы, Тибра и Тигра.

Основными источниками попадания антибиотиков в окружающую среду являются сточные воды и медицинские отходы, поэтому наиболее загрязненными участками оказались места рядом с очистными сооружениями, мусорными или канализационными свалками.

Согласно докладу ООН, устойчивость к антибиотикам, противовирусным, противогрибковым и противопротозойным препаратам является глобальной проблемой. Если не принять меры, до 2050 года из-за устойчивых к антибиотикам болезней могут умереть 10 миллионов человек в год.

Как известно, из-за присутствия антибиотиков в реках множество бактерий, обитающих в воде иле, на водораслях, на чешуе и в кишечнике рыбы, раков, моллюсков, приобретают устойчивость к этим лекарствам. При контакте с речными продуктами, водопое скота, эти устойчивые микробы попадают в организм людей и животных. Там они обмениваются генетической информацией с другими бактериями, в том числе с возбудителями инфекционных заболеваний, и могут передавать последним гены устойчивости.

Таким образом, антибиотики из речной воды постепенно трансформируются в устойчивость возбудителей смертельно опасных болезней (например, пневмонии, туберкулеза, сифилиса, менингита, сепсиса и пр.) к современным лекарственным препаратам. В результате, в ближайшем будущем человечество рискует остаться без действенных средств борьбы с инфекциями.

Как ранее сообщал MedOboz, названы несколько причин, почему антибиотики могут быть опасны для здоровья.

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