Анатолий Новик: реформа здравоохранения напоминает спортивное ориентирование без карты и компаса

После прихода к власти нового президента, вновь активизировалась тема возможной смены и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Самым большим ее достижением называют медицинскую реформу. Но за эту же реформу ее больше всего и критикуют.

Накануне возможной смены первых лиц в МОЗ, мы решили поговорить о том, насколько эффективна реформа от Супрун и каковы ее главные недостатки, с Анатолием Новиком - президентом компании "Экофарм", являющейся одним из лидеров на отечественном рынке разработки оригинальных лекарственных препаратов.

медицинская реформа

- Общество демонстрирует неоднородное восприятие реформ ы системы здравоохранения. Как ее реализацию оцениваете вы? Какова, по-вашему, ситуация в сфере здравоохранения в целом?

- Всегда хочется думать - что бы не делал человек, он делает это с хорошими намерениями. Вероятно, госпожа Супрун затеяла реформу здравоохранения с целью сделать что-то новое и полезное. Но вникая в суть процесса, становится очевидно, что эти усилия изначально были обречены на провал.

…Есть такой вид спорта - спортивное ориентирование, когда спортсмены ищут объекты с помощью карты и компаса. Так вот, забег госпожи Супрун напоминает спортивное ориентирование, но без карты и компаса и… объекта! Куда-то все бегут, что-то делают, а куда и зачем – это вопрос открытый. Просто потому, что нет конечной цели, нет расписанной дорожной карты. И если сами бегуны-реформаторы дезориентированы, что уже говорить об обществе, которое не имеет ответа на главный вопрос - а что, собственно, эта реформа дает каждому из нас?

И это непонимание означает, что теми, кто начинает глобальные стратегические реформы, допущена грубейшая ошибка. Первое, что нужно было сделать – внятно сформулировать обществу, что, для чего и как делается, а самое главное какова конечная цель этой реформы. Даже при том, что рациональные зерна в планах реформаторов все-таки есть. Скажем, внедрение системы семейных врачей. Но даже ее суть не была расшифрована и внятно донесена до людей. Возможно, инициаторы сами не до конца понимали основную цель существования института семейных врачей…

- Так для чего же они нужны? Что должны были, по вашему мнению, сказать в МОЗ?

- По большому счету нужно было дать людям понимание о радикальном изменении стратегии, самой роли и миссии существования Министерства здравоохранения. О том, что оно концентрирует, наконец свои силы на главном, на смысле, который заложен в само название министерства. Министерство охраны здоровья — это не министерство охраны болезней (как это есть сейчас), его назначение — беречь здоровье здоровых людей. То есть работать на упреждение болезней.

- Мы говорим сейчас о профилактике заболеваний?

- В том числе. Но профилактика – лишь часть общего механизма. А сам механизм - это система мониторинга и профилактики заболеваний.

Простой пример. У вас есть машина и к ней полагается сервисная книжка, где написано, через сколько километров пробега нужно заглянуть на техстанцию, что там должны сделать, какие детали по прошествии какого времени следует заменить, не дожидаясь, пока они выйдут из строя. Это - программа мониторинга вашего автомобиля. И ручаюсь – вы следуете этим рекомендациям, следите за состоянием машины.

Вопрос: если свой автомобиль вы любите и следите за его состоянием – так почему вы так не любите себя? Есть Минздрав, наша колоссальная "техстанция" по обслуживанию состояния нашего здоровья - и при этом ни у кого нет "сервисной книжки"! Ведется лишь учет заболеваний в больничной карточке. Но там фиксируется только информация о том, чем человек уже заболел. А не то, что было сделано, чтобы он избежал заболевания. Улавливаете разницу?

- Кажется, да.

- Выходит, что основа основ здоровой жизни – это программа мониторинга состояния организма. Программа, согласно которой человек должен ежегодно проверяться и фиксировать изменения в состоянии своего здоровья, или если точно, то гомеостаза организма. И если определенные референтные значения контролируемых показаний состояния здоровья выходят за допустимые пределы – должна включаться программа корректировки, устранения негативных изменений в состоянии здоровья человека на ранних стадиях развития заболевания, не допуская перехода в хроническую форму.

Любой врач вам скажет, что вероятность возникновения всех заболеваний, включая такие серьезные, как Альцгеймера, Паркинсона, сердечно-сосудистые – инфаркты, инсульты, диабет, от которых люди умирают, можно обнаружить и устранить еще до их реального проявления. Но мы-то приходим к врачу, уже когда заболело – и слышим: дорогой мой, где же ты был несколько лет назад? Хотя вопрос нужно формулировать по-другому: почему вы не мониторили состояние своего здоровья? Почему позволили болезни возникнуть, развиться и свалить вас? Почему не уничтожили ее в зародыше?

- Подобный мониторинг действительно настолько действенен?

- Сегодня система диагностики позволяет разложить человека на молекулы. Поверьте, все можно найти. Вплоть до генетических "поломок", повышающих вероятность заболеваний тяжелыми хроническими болезнями, которые приводят к инвалидности или смерти человека. Сегодня можно определить все. Вероятность инфаркта, инсульта или онкологии можно предсказать за десятки лет!

мониторинг заболеваний

- Удивительно. И что – подобный мониторинг хоть в какой-то мере предусмотрен реформой?

- Нет, я нигде не нашел программы мониторинга в самой идее реформы системы здравохранения в нашей стране. К сожалению. Хотя медицина обладает широчайшим набором диагностических инструментов – огромное количество аналитических показателей крови вплоть до генетического уровня, УЗИ всевозможные, МРТ… залезут куда угодно, увидят что угодно, и это даст возможность устранить проблему на ранней стадии. К примеру, онкология на первой стадии сегодня лечится в 100% случаев. А вот 3-4 стадии, когда уже начался процесс метастазирования – это уже цепная реакция. Попробуйте остановить взрыв ядерной бомбы, если цепная реакция уже запущена!

То есть главная проблема в системе нашего здравоохранения состоит в том, что врачи занимаются исключительно лечением симптоматики! Да, тяжелой, да, опасной для здоровья – но все-таки симптоматики.

- Имеете в виду, что никто особо не ищет причины, спровоцировавшие болезнь?

- Именно. Я разделяю этапы лечения и вылечивания. Последнее включает в себя не только борьбу с симптомами, но и поиск и устранение причины, спровоцировавшей развитие болезни. Этот этап – ключевой, так как, скажем, дает возможность вообще избежать онкологии. Потому что если пролечить только симптом, не обращая внимания на причины, вероятность рецидива может достигать больше 60-70%.

У нас сегодня система мониторинга используется на минимальном уровне и заключается в том, что человек, которого пролечили, к примеру, от онкологии, становится на учет. Его раз в полгода смотрят врачи. Причем точка приложения усилий у них всего одна – есть рецедив или нет, а нужно идти глубже, искать причину – и устранять ее.

В этом – наибольшая проблема нашего здравоохранения. И у меня иногда возникает вопрос: а кому, собственно, это нужно?

- Наверное, нам. Людям.

- Верно. Знаете, я поначалу думал, что врачи сознательно выбирают такую тактику, чтобы не терять пациентов. А позже понял, что у них просто нет понимания - они ведь и с собой поступают так же! Врачи-то тоже болеют. Они так же умирают от онкологии. И то, что и по отношению к себе, и своим близким они демонстрируют такие же тактики борьбы исключительно с симптомами болезней, заставляет думать о том, что они просто так обучены. Системой медобразования и коммуникациями внутри медицинского сообщества.

Я веду к тому, что институт семейных врачей – это как раз первый шаг к реализации системы мониторинга. Потому что их ключевая задача – как раз постоянное наблюдение за состоянием здоровья человека, а не лечение. Они не узкие специалисты. Они должны вовремя выхватывать, определять малейшие отклонения состояния здоровья человека от нормы – и направлять пациента к узким специалистам для устранения этих отклонений.

семейный врач

- Ну, вот. А вы говорите – не предусмотрен мониторинг в реформе…

- Да, он мог быть предусмотрен, чисто интуитивно. Но как его реализовать? Кто подумал об этом? В природе украинского здравоохранения не существует специалистов, которых готовили бы именно как семейных врачей. Наши реформаторы просто взяли педиатров и терапевтов и назвали их "семейными врачами".

Посчитав, что они лучше всего подходят на эту роль. Что абсолютно неправильно. Подготовка семейных врачей — это отдельная, очень глубокая область медицинской подготовки. Но такой программы медобразования ни Академия медицинских наук, ни Минздрав не предложили медицинским ВУЗам для полноценной реализации введения института семейных врачей.

Реформа, начатая с наделения ключевой ролью в системе здравоохранения специалистов, которых нет и, по-видимому, не будет – не более, чем имитация. Путь в никуда.

Впрочем, авторы медреформы не увидели, или не захотели увидеть других тупиковых фрагментов предлагаемого реформирования. Они не предложили еще одной, элементарной составляющей, дающей возможность в перспективе выйти на мониторинговую профилактическую медицину.

Я имею ввиду полное отсутствие видения перспектив введения обязательной страховой медицины. Хотя о такой необходимости речь идет уже много лет. В интересах государства можно сейчас включиться в процесс реализации давно назревшей проблемы – полноценного финансирования оказания качественных медицинских услуг, путем реализации идеи – один за всех, все за одного, по средством принятия закона об обязательной страховой медицине. А обществу объяснить подробно о необходимости обязательной страховой медицины, чтобы эта идея стала осознанной необходимостью и нашла всеобщую поддержку в обществе.

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В голове у каждого из нас должно поселиться осознание: твое здоровье – это твоя задача и никакое министерство, никакой врач за тебя ее не решит. Они могут помочь решить проблему заболевания, помочь, но мониторинг твоего здоровья, профилактика – это вопрос твоей личной культуры, осознание ценности собственной жизни. А страховая медицина должна способствовать тому, чтобы человек не отклонялся от этого принципа.

страховая медицина

- Каким образом?

- Понимаете, мониторинг здоровья и профилактика - это обоюдная задача. Врача, который знает, как проверять твое состояние здоровья – и твоя личная заинтересованность в этом. Насколько ты активен? Каковы нагрузки на твой организм? Как ты питаешься? Что пьешь? Как спишь? Есть ли вредные привычки – курение, алкоголь, наркотики, и т.д.? Все это, вплоть до мелочей, связано с состоянием твоего здоровья.

Поэтому хороший врач всегда скажет человеку, здоровье которого становится его задачей: давай договоримся - я возьму тебя за руку и проведу по той дороге, которую вижу и знаю, но пока делаю свое дело, ты будешь выполнять то, что я скажу. Иначе заниматься тобой нет смысла.

Даже самый выдающийся врач не сможет помочь человеку, который хочет, скажем, похудеть со 150 до 80 кг, но при этом не зашивает себе рот и продолжает объедаться.

А роль страховой медицины – гарантировать, что отношения между врачом и пациентом оптимальны и эффективны.

- В каком возрасте нужно начинать мониторить состояния здоровья?

- Чем быстрее – тем лучше. Есть заболевания, передающиеся генетически. "Молодеют" болезни, ранее поражавшие уже взрослых людей – та же онкология, к примеру. Расстройство центральной нервной системы, эпилепсии – это детские заболевания, переживающие сегодня настоящий бум.

Поэтому - с детства. До 14-16 лет организм человека формируется и изменяется. И в этот период поломки организма возможно исправить без титанических усилий.

Совместными усилиями врача и родителей многого можно достичь. Если делать все правильно. И учитывать все факторы, вплоть до того, что ребенок кушает и пьет, какие витамины принимает…

И именно эти тонкости должен знать семейный врач. Ведь его предназначение, повторюсь, заключается в мониторинге и профилактике негативных изменений гомеостаза организма человека. Его задача - не допустить в процессе жизни человека возникновения серьезного, хронического заболевания.

- А как насчет стоимости постоянного мониторинга? Анализы и обследования – удовольствие не из дешевых.

- Чем раньше человек войдет в систему мониторинга – тем дешевле ему это обойдется. Ведь перед тем как мониторинг войдет в систему и станет нормальной частью жизни, нужно провести полный скрининг, чтобы понять состояние организма. Это действительно недешево. Но когда человек входит в систему, количество анализов и исследований оптимизируется и затраты существенно снижаются, тем не менее вот здесь уже активно включается страховая медицина.

В любом случае, скрининг и мониторинг в разы дешевле, чем лечение. И не только с точки зрения финансов – нужно любить себя больше, чем свой автомобиль.

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