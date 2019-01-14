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/Новости здоровья

Редкая мутация: россиян косит страшная генетическая болезнь

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Специалисты российского Медико-генетического научного центра обнаружили в РФ редкую наследственную болезнь, которая раньше не встречалась.

Ее название – синдром Элерса-Данло с кифосколиозом, сообщает РИА Новости. Половина пациентов по всему миру – россияне.

"По многочисленным данным мы увидели, что в гене FKBP14 повторяется одна и та же мутация. Выяснилось, что есть отдельная нозологическая форма – синдром Элерса-Данло с кифосколиозом, и эта мутация характерна именно для него. Раньше врачи были незнакомы с такой нозологической формой", – заявили в лаборатории.

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Мутация генов

Мутация генов

МК

Отмечается, что впервые о причинах заболевания заговорили в 2012 году. Болезнь относится к редким, но в России на сегодняшний день уже выявлено 20 больных, что составляет половину мирового количества пациентов.

Синдром Элерса-Данло с кифосколиозом – это заболевание соединительной ткани. К его признакам относят выраженную гипермобильностью суставов, хрупкую и гиперрастяжимую кожу, тяжелую мышечную гипотони. от рождения и прогрессирующий сколиоз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Великобритании определили группу генов, которые играют ключевую роль в процессе старения.

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Здоровье
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Россия
Тег
Новости России
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