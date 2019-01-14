Редкая мутация: россиян косит страшная генетическая болезнь

Специалисты российского Медико-генетического научного центра обнаружили в РФ редкую наследственную болезнь, которая раньше не встречалась.
Ее название – синдром Элерса-Данло с кифосколиозом, сообщает РИА Новости. Половина пациентов по всему миру – россияне.
"По многочисленным данным мы увидели, что в гене FKBP14 повторяется одна и та же мутация. Выяснилось, что есть отдельная нозологическая форма – синдром Элерса-Данло с кифосколиозом, и эта мутация характерна именно для него. Раньше врачи были незнакомы с такой нозологической формой", – заявили в лаборатории.
Мутация генов
МК
Отмечается, что впервые о причинах заболевания заговорили в 2012 году. Болезнь относится к редким, но в России на сегодняшний день уже выявлено 20 больных, что составляет половину мирового количества пациентов.
Синдром Элерса-Данло с кифосколиозом – это заболевание соединительной ткани. К его признакам относят выраженную гипермобильностью суставов, хрупкую и гиперрастяжимую кожу, тяжелую мышечную гипотони. от рождения и прогрессирующий сколиоз.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Великобритании определили группу генов, которые играют ключевую роль в процессе старения.
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