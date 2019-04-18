Ребенку спасли жизнь, узнав о раке благодаря фото со вспышкой

В США у двухлетней девочки совершенно случайно обнаружили десять опухолей в глазу.

Мать ребенка Элли Смит рассказала, что заметила неладное, когда сфотографировала ее со вспышкой: на снимке правый глаз "странно отсвечивал", пишет Survivor.

Уже после обследования врачи обнаружили у ребенка ретинобластому – редкую форму злокачественного образования.

Мать с дочерью отправились за четыре тысячи километров от дома в другой город в офтальмологический центр, где ребенку насчитали десять опухолей в самом глазу и на зрительном нерве. Из-за такого количества опухолей малышке пришлось удалить глаз.

По словам матери, курс лечения оказался успешным, дочь полностью здорова, и она полностью привыкла к протезу.

Элли Смит с дочкой survivornet.com

Малышке удалили глаз survivornet.com

Малышке удалили глаз survivornet.com

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