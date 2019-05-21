Ребенка спасли из чрева убитой матери

Мальчик был вырезан из матки его матери после того, как ее убили. Как сообщает Daily Mirror, преступница хотела ребенка, но по некоторым причинам не могла родить.

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Сейчас мальчик находится в больнице, где он впервые открыл глаза, после ужасного "рождения".

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По преступному сговору Клариса Фигейроа убила мать и вырезала ребенка из ее матки, спрятав ее тело в мусорном баке. Женщина делала вид, что это ее ребенок, и даже принесла его в больницу, утверждая, что родила его в апреле.

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Несмотря на отсутствие каких-либо признаков беременности и недавних родов у Кларисы Фигейроа никто в больнице не предупредил полицию.

Клариса Фигероа и ее дочь были обвинены в убийстве первой степени при отягчающих обстоятельствах.

Клариса Фигероа обвиняется в убийстве первой степени при отягчающих обстоятельствах mirror.co.uk

Дочь Дезире слелала полное признание mirror.co.uk

Парень Кларисы Петр Бобак был обвинен в сокрытии убийства.

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