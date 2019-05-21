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/Mamaclub

Ребенка спасли из чрева убитой матери

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Мальчик был вырезан из матки его матери после того, как ее убили. Как сообщает Daily Mirror, преступница хотела ребенка, но по некоторым причинам не могла родить.

Отец ребенка молится, чтобы новорожденный выжил

Отец ребенка молится, чтобы новорожденный выжил

mirror.co.uk

Сейчас мальчик находится в больнице, где он впервые открыл глаза, после ужасного "рождения".

Семья Лопес ожидала рождения второго ребенка

Семья Лопес ожидала рождения второго ребенка

mirror.co.uk

По преступному сговору Клариса Фигейроа убила мать и вырезала ребенка из ее матки, спрятав ее тело в мусорном баке. Женщина делала вид, что это ее ребенок, и даже принесла его в больницу, утверждая, что родила его в апреле.

Фигейроа рассказала друзьям в соцсети, что ждет ребенка

Фигейроа рассказала друзьям в соцсети, что ждет ребенка

mirror.co.uk

Несмотря на отсутствие каких-либо признаков беременности и недавних родов у Кларисы Фигейроа никто в больнице не предупредил полицию.

Клариса Фигероа и ее дочь были обвинены в убийстве первой степени при отягчающих обстоятельствах.

Клариса Фигероа обвиняется в убийстве первой степени при отягчающих обстоятельствах

Клариса Фигероа обвиняется в убийстве первой степени при отягчающих обстоятельствах

mirror.co.uk

Дочь Дезире слелала полное признание

Дочь Дезире слелала полное признание

mirror.co.uk

Парень Кларисы Петр Бобак был обвинен в сокрытии убийства.

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