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/Новости медицины

''Оставьте для еды'': Супрун развеяла популярный миф о народном лекарстве от гриппа

13.8тЧитать материал на украинском

Лук и чеснок, развешанные в помещении, никак не спасают от гриппа или простуды.

Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook в ответ на вопросы озабоченных этой проблемой родителей.

"Поделюсь исследованиями по применению лука во время простуды. Если коротко - их нет. И наиболее вероятно, когда вы будете искать информацию на эту тему, то скорее всего наткнетесь на интернет-форумы или статьи из журналов, которые вас еще больше запутают. Способов использовать лук, а иногда и чеснок, существует очень много - их подвешивают в помещениях или нарезают и расставляют по углам. Кроме того, многие прибегают к приготовлению капель для носа или просто ест их целыми", – рассказала Супрун.

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По ее словам, эти способы не имеют под собой научного обоснования. И такое использование лука не принесет желаемого эффекта защиты.

"Очень вероятно, что от потребления луковицы могут начаться изжога или дискомфорт в желудке. Тоже самое будет происходить и в слизистой носа - сильное раздражение, одновременно увеличение выделений. В том числе дети очень чувствительны к запаху лука", - отметила она.

Супрун также добавила, что такое профилактическое "меню" не будет способствовать процессу. Она напомнила, что эффективно минимизировать риски заболевания ребенка можно: проведя вакцинацию, придерживаясь правилам гигиены, проветривая помещения, сбалансированно питаясь.

"Лук и чеснок оставьте для вкусных и питательных блюд и употребляйте их только как часть сбалансированного питания. А детям лучше предложите теплый чай с малиной", – резюмировала Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Супрун рассказала о бесполезности народных средств для защиты от гриппа.

Читайте все новости по теме "грипп" на OBOZREVATEL.

Тема
грипп
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Объект
здоровье
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Воронов Евгений
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