Как всем известно, есть три вещи, о которых можно мечтать до бесконечности:

- мир во всем мире;

- ванильные розовые единороги;

- нейропротекция.

И пока ООН разбрасывается очередными "чрезвычайными озабоченностями", а трудолюбивые латиноамериканцы придумывать новые способы переработки листьев коки – толпы ученых продолжают исследовать церебролизин.

Если вы не постеснялись почитать состав церебролизина (далее - ЦЕР), то узнали, что препарат в основном рассчитан на христиан и буддистов, поскольку сторонникам кошера и халяля – лучше отдать предпочтение актовегину.

Следует признать, что из всех цеербропотекторов у ЦЕР имеется наибольшее количество публикаций.

В то же время количество не говорит о качестве, так как практически на каждый позитивный вывод по ЦЕР легко находится другой – скептический.

+ ЦЕР очень помогает при мозговых кровоизлияниях: ретроспективное китайское исследование – отут

+ ЦЕР очень помогает при инсульте (кстати, автор статьи получает деньги от производителя ЦЕР, какое совпадение)

Однако – упс.. после ТРЕХ месяцев лечения ЦЕРом ишемического инсульта преимуществ никаких не появилось

+ а вот и свежайший огромный обзор, где показано, что церебролизин эффективен при инсультах. И безопасен. Настораживает только, что данный научный прорыв опубликован в журнале, который занимает почетное 169-е место в рейтинге неврологических изданий. Статья оплачена производителем (кто бы мог подумать!)

А вот и статья в журнале с адекватными рецензентами:

- при ишемическом инсульте церебролизин преимущество НЕ ОКАЗЫВАЕТ.

Скажу честно – была одна работа, которая загнала меня в глухой угол ВОТ ОНА

Рандомизированное плацебо-контролированное слепое исследование. 2016-й год, крутой журнал Stroke церебролизин после инсульта улучшает функции. Верхних конечностей. И хер бы с ним, что статья проплачена производителем. Чуйка подсказывала, что это – не главное. Но потом я увидел, что исследование проводили в такой стране как.. Ukraine

Ну наконец-то пазл сложился.

Хотя, может кто-то и верит в ванильно-розовых единорогов, их я переубеждать не буду.

ЦЕРу посвящено целых ДВА обзора в Кокрейновской библиотеке:

- недостаточно доказательств, чтобы рекомендовать рутинное применение ЦЕР для пациентов с сосудистой деменцией

- церебролизин не дает преимуществ при лечении ишемического инсульта. Зато существуют умеренные доказательства, что он повышает количество СЕРЬЕЗНЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ

Тем не менее, не все с церебролизином так уж печально. Возможно, он улучшает память у крыс после перенесенного ими стресса.

Капли в нос ЦЕР улучшают мыслительные способности у мышей (иранское исследование).

Также церебролизин снижает светобоязнь у крыс (статья родом с Ближнего Востока)

Итак, есть надежда, что церебролизин наконец займет свою нишу если не в медицине, то во всяком случае, в ветеринарии. В конце концов, улучшение памяти тупых психованных мышей, живущих в вечно темных подвалах – важная клиническая задача.

P.S. Внимание! Следующие авторы: Heiss, Brainin, Bornstein, Tuomilehto, Muresanu, Vester, Guekht, Hong - получают гонорары и гранты от производителя церебролизина EVER Neuro Pharma. Имейте это в виду, так как эта информация не всегда указывается в статье, в зависимости от журнала.

Так что, когда медпредставитель принесет вам очередной церебролизированный буклет, пробегитесь по именам ученых.

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