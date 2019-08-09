Развод на миллион? В Украине растет популярность лечения стволовыми клетками

"Лечение стволовыми клетками (СК) является сегодня перспективным направлением медицины, базирующимся на применении регенеративного потенциала СК организма с целью лечения широкого спектра сложных заболеваний и реабилитации после полученных травм, а также для борьбы с преждевременным старением организма".

"Лечение стволовыми клетками – достаточно новое, но весьма перспективное направление в медицине. Сегодня оно активно осваивается во всех развитых странах, и в том числе в Украине".

С подобных слов клиники, которые занимаются лечением СК, начинают знакомство с пациентом. Они обещают с использованием передовых научных разработок раскрыть потенциал организма, дабы излечиться от имеющихся хронических болезней и полученных когда-либо травм. Звучит потрясающе, правда? И получить курс такой терапии может каждый всего за несколько тысяч долларов.

Итак, что представляют собой стволовые клетки и терапия с их использованием?

Стволовые клетки – это клетки, которые могут дифференцироваться во множество других клеток или тканей. То есть под действием ростовых факторов из незрелой клетки образуются все виды клеток, характерные для данного биологического вида.

На сегодняшний день Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование СК в ряде гематологических злокачественных новообразований и гематологических генетических состояний – и это все.

Стволовые клетки не одобрены FDA для лечения болей в суставах, катаракты, депрессии, аутизма, деменции или сердечных заболеваний, которое предлагается в нашей стране. Самые известные учреждения в Украине, которые практикуют клеточную терапию, – это Национальный институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова и Институт клеточной терапии. Клетоточные технологии используют и частные клиники (SmartCell).

Скриншот stemcellclinic.com

Скриншот smartcell.com.ua

Например, на территории США задокументирована деятельность 169 предприятий. Выходит, эти коммерческие компании берут с пациентов немалые деньги за лечение, не имеющее доказательной базы.

Исследование Stem Cell Reports, проанализировав работу клиник стволовых клеток, показало, что диапазон состояний, которые они лечат, невероятно широк. Возглавляют список воспалительные и ортопедические состояния.

Stem Cell Reports. 2019;13:1-7

Руководят этими учреждениями не только доктора медицины, остеопаты и хиропрактики тоже есть.

Stem Cell Reports. 2019;13:1-7

Также узкие специалисты, например хирург-ортопед или хирург-косметолог, могут предоставлять услуги по лечению заболеваний легких и аутизма.

Стволовые клетки – это передовые методы лечения или же выкачка денег?

Кроме одобренного FDA применения, использование данного подхода нуждается в хорошо проведенных рандомизированных клинических испытаниях.

Иллюстрация

С одной стороны, нельзя назвать лечение стволовыми клетками полным обманом, поскольку они действительно могут работать. С другой стороны, мы не всегда можем быть полностью уверенны в результате их применения, опасность такого лечения не оценена в полной мере. Имеют ли право клиники и врачи подвергать пациентов риску, которого они не понимают?

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