Мочи Манту и выбрось перекись: топ-5 мифов, развенчанных Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун ознаменовалась в Украине не только введением в действие медицинской реформы.

Бурные реакции в обществе также вызывают ее заявления и посты в социальных сетях, в особенности те, которые касаются опровержения прижившихся среди украинцев взглядов и убеждений.

"МедОбоз" сделал подборку наиболее ярких развенчанных главой Минздрава мифов.

Дисбактериоза не существует!

Одно из последних "разрушительных" заявлений Супрун касалось дисбактериоза.

"Если вас направили сдавать анализ на "дисбактериоз" или вы получили неутешительный результат и начали лечиться от него - не спешите. В международной медицине нет такого диагноза", - написала чиновник.

Так, по ее словам, ученые до сих пор углубленно изучают вопрос микрофлоры человеческого организма и даже последние исследования в этой области не могут сказать, какое же соотношение бактерий является правильным.

Вместе с тем, в больницах через раз можно услышать от врачей о дисбактериозе, в частности о его активной профилактике.

Сквозняки не опасны

С наступлением тепла и "обострением" конфликта между любителями прохлады и теми, "кому дует", Супрун опровергла очередной миф - сквозняки вовсе не опасны. И даже наоборот.

"Сам по себе сквозняк не является чем-то плохим. Как не является плохим и ветер. Ведь люди чаще болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого воздуха. Поэтому сквозняк как таковой не угрожает здоровому человеку", - отметила она.

Более того, чиновник добавила, что если постоянно избегать сквозняка, сидеть в замкнутом помещении и кутаться в одежду - вы наоборот делаете себя более уязвимым.

Как бы там ни было, невропатологи все равно рекомендуют избегать сквозняков. Ведь потоки холодного воздуха могут спровоцировать всевозможные невралгии, в частности, затылочного нерва, тройничного и т.д.

ВСД - выдумка

Опровергла Супрун и существование еще одного популярного в Украине диагноза - ВСД. Как известно, вегетососудистую дистонию "ставят" едва ли не каждому третьему пациенту, который обращается к врачу с жалобами на периодические головные боли, головокружения, перепады давления и прочее.

"Если вам или вашим близким записали в медицинской карточке эти три загадочные буквы - ВСД - забудьте о них. Это большой советский миф, который родился при отсутствии доступа к базе источников доказательной медицины", - отрезала чиновник.

По ее словам, ВСД - не диагноз, а совокупность симптомов, говорящих о наличии существенных сбоев в организме и требующих детальной диагностики.

Вместе с тем ВСД в Украине часто продолжают диагностировать и "лечить" - витаминами и успокоительными. Сама Супрун по этому поводу добавила, что так врачи просто "сливают" пациентов.

Перекись, как подорожник

Средство, которое наверняка найдется в каждой украинской аптечке - перекись водорода, тоже оказалось просто мифом.

"3% раствор перекиси водорода, который многие семьи используют как средство первой и часто единственной помощи при небольших ранениях - не заживляет и не обеззараживает раны. Более концентрированный раствор (от 30% и выше) - подействует, однако тогда вы получите химический ожог", - отметила Супрун.

Так, перекись по ее словам, эффективна только для механического очищения ран, но в таком случае она с легкостью заменяется водой.

Манту можно мочить!

И последнее, что вызвало бурную реакцию среди читателей - пробу Манту можно мочить!

"Вода никак не может повлиять на пробу Манту. Ведь инъекция туберкулина вводится внутрикожно, куда вода сама по себе не проникает", - отметила глава Минздрава.

Потому все, кто боится пускать детей мыться после пробы, могут расслабиться – на результат теста это не повлияет, несмотря на страшился из детства.

Ранее "МедОбоз" рассказывал о мифах, которые витают вокруг медицинской реформы.