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/Новости медицины

Разрушает почки: названа неожиданная опасность популярного витамина

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Людям не стоит злоупотреблять витамином D, поскольку его прием без медицинских показаний приводит к разрушению почек.

Об этом сообщает журнал CMAJ со ссылкой на канадских ученых. В качестве примера они привели случай, происшедший с 54-летним канадцем, который обратился к врачам с жалобами на самочувствие. Детальное обследование показало повышенное содержание кальция и паратирина (гормон, способствующий его выводу) в крови.

Известно, что такие изменения наблюдаются при приеме больших количеств витамина D. Медики выяснили, что пациент на протяжении трех лет принимал витамин, а обострение случилось во время отдыха, когда он постоянно был на пляже, где из-за солнца дозы витамина D в его организме увеличились в разы.

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При этом, витамин D несомненно полезен. Американские исследователи из Института Бака ранее выяснили, что витамин имеет взаимодействие с генами долголетия — он смог продлить среднюю продолжительность жизни на 33%, а также приостановить аномальный фолдинг (построение пространственной структуры) огромного количества белков, которые так или иначе оказались связаны со старением червей.

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Загар может быть опасен

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Витамин D участвует в процессах усвоения организмом кальция и ускорение роста костной ткани. Его благотворное влияние хорошо изучены в профилактике рака груди, толстой кишки и предстательной железы. Кроме того, витамин помогает с борьбе с избыточной массой тела, болезнями сердца и депрессивных расстройствах. Известно, что витамины группы D имеют свойство образовываться в тканях животных и растений из стеринов под воздействием ультрафиолета.

Пищевыми источниками данного витамина считаются молочная продукция, яичный желток и рыбий жир.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали топ-5 продуктов, которые защитят почки.

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