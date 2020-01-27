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"Распространяется в геометрической прогрессии": врач рассказал об опасности вспышки коронавируса в Украине

2.3т
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Украина находится в зоне риска вспышки смертельного коронавируса 2019-nCoV из Китая, а диагностировать и лечить его в стране не смогут.

Об этом в интервью "Стране" заявил бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас. По его словам, сейчас власти доверяют методу "градусника и мыла".

Врач рассказал, что риски появления коронавируса небольшие, однако их нельзя исключать - из провинций Китая в Украину летают несколько прямых рейсов. Он считает, что в аэропортах Украины недостаточно мерять пассажирам температуру, потому что это позволяет выявить не более 1% носителей вируса.

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"Один градусник на весь аэропорт и врач, одетый в костюм дорожника вызывают, скорее, недоумение. Как минимум, нужно было обеспечить доктора специальным противочумным костюмом, ведь его здоровье в первую очередь подвергается опасности. Скрининг нужно проводить также всем транзитным пассажирам из Китая, чего у нас пока не делается", – отметил Протас.

По его словам, опасность коронавируса в том, что он имеет очень длительный инкубационный период - 14 дней, а в течение этого времени человек уже заразен и опасен.

Святослав Протас рассказал об опасности вспышки коронавируса

Святослав Протас рассказал об опасности вспышки коронавируса

Коллаж

Протас подчеркнул, что противоэпидемиологическая защита населения в Украине "убита". Врачей-эпидемиологов мало, а средства для защиты медперсонала и боксы для изоляции пациентов отсутствуют, поэтому из регионов они в Киев не поедут.

"Нужно в прямом смысле слова брать на карандаш всех пассажиров, прилетевших из Китая, включая транзитных. И в течение двух недель за ними наблюдать. А, в случае появления тревожных сигналов, изолировать и в специальном боксе (которых у нас, к слову, тоже нет), доставлять в инфекционные больницы", – сказал врач.

Если человек, который заражен коронавирусом, самостоятельно обратиться к врачу в поликлинике и просидит в очереди, это спровоцирует масштабную эпидемию.

"Коронавирус очень заразен, он распространяется в геометрической прогрессии. За две недели может быть уже тысячи заразившихся", – заявил врач.

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Протас опроверг сообщение главы Министерства здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой о том, что в Украине могут диагностировать и лечить вирус. По его словам, в стране нет таких лабораторий, а пациентам с подозрением на коронавирус диагнозы поставили методом исключения. Также отсутствуют передвижные боксы для пациентов и "маршрутный лист" по больницам.

"Лекарств от коронавируса нет. Но нужно было бы дополнительно закупить препараты для симптоматического лечения. Метод зкстракорпоральной мембранной оксигенации, которым спасают больных с вирусной пневмонией, наши врачи также используют. Но оборудование есть только в Киеве, а день лечения стоит порядка 5 тысяч евро. В случае массового поступления людей в инфекционные больницы всего этого будет недостаточно", – добавил он.

Врач считает, что способов уберечься от вируса не существует, единственная рекомендация - не летать в Китай и не общаться с теми, кто там недавно побывал.

"Государство должно срочно создать эпидемиологический фонд, закупить дезинфицирующие средства, лекарства, маски, хотя бы на первое время. Плюс мобилизовать врачей. Не давать ц/у семейным докторам, а привлечь именно эпидемиологов. Но ни денег, ни времени, ни кадров для быстрого реагирования у нас нет. Поэтому остается только надеятся, что нам повезет и коронавирус будет обходить Украину стороной до тех пор, пока не появятся эффективные способы его лечения. Потому что иначе нас ждет эпидемия", – уверен Протас.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Киеве подтвердили один случай коронавируса. Именно такие результаты показало исследование государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".

В комментариях представители лабораторного центра отметили, что это не китайский коронавирус 2019-nCoV, который постепенно охватывает страны мира и приводит к гибели людей.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
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