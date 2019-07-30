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/ Новости медицины

Расовый скандал в Минздраве: Супрун "размазала" возможного министра Зеленского

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Советник президента Владимира Зеленского, новоизбранный нардеп, основатель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий, которого прочат на пост министра здравоохранения Украины, заявил, что существуют "особенности лечения у представителей разных рас".

У нынешней руководительницы Минздрава Ульяны Супрун эти слова Радуцкого из интервью газете "Ваше здоровье" вызвали шквал критики.

Так, обсуждая внедрения в Украине международных клинических протоколов, он отметил, что их необходимо адаптировать.

Супрун и Радуцкий

Супрун и Радуцкий

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"Ведь, скажем, генетические различия в течении тех или иных болезней у представителей разных рас определяют и особенности их лечения. Поэтому протоколы должны быть только государственными, написанными на украинском языке, утвержденными Минздравом и Минюстом, адаптированными", - сказал Радуцкий.

Расовый скандал в Минздраве: Супрун "размазала" возможного министра Зеленского

Михаил Радуцкий

Михаил Радуцкий

Politeka.net

"... генетические различия течения тех или иных болезней у представителей разных рас" - серьезно? Мы уже напоминали народному депутату Ольге Богомолец, не бывает никаких "иммунных потребностей нации", а болезни не знают национальных или территориальных границ. Поэтому жители любой страны мира могут заразиться тем самым вирусом кори, полиомиелита или возбудителем дифтерии", - написала в ответ на эти слова Супрун в Facebook.

Руководитель МОЗ пояснила, что медицинские протоколы - универсальные алгоритмы для врачей, как назначать лечение пациенту.

"Они создаются медицинским сообществом на основе многолетних исследований и поисков оптимального пути лечения. Анатомия для Украинской, американцев или поляков - одинакова. Процесс течения тех или иных заболеваний тоже одинаковый ", - отметила Супрун, которая по пунктам прошлась по неоднозначному интервью Радуцкого.

OBOZREVATEL разобрался, кого еще могут назначить в Кабмин от команды Владимира Зеленского.

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Персоны
Ульяна Супрун Михаил Радуцкий
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения Партия "Слуга народа"
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Питон Каа
Питон Каа
Куда же теперь Супрун направится? Опять в схрон до следующей революции?
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