Расовый скандал в Минздраве: Супрун "размазала" возможного министра Зеленского

Советник президента Владимира Зеленского, новоизбранный нардеп, основатель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий, которого прочат на пост министра здравоохранения Украины, заявил, что существуют "особенности лечения у представителей разных рас".

У нынешней руководительницы Минздрава Ульяны Супрун эти слова Радуцкого из интервью газете "Ваше здоровье" вызвали шквал критики.

Так, обсуждая внедрения в Украине международных клинических протоколов, он отметил, что их необходимо адаптировать.

Супрун и Радуцкий

"Ведь, скажем, генетические различия в течении тех или иных болезней у представителей разных рас определяют и особенности их лечения. Поэтому протоколы должны быть только государственными, написанными на украинском языке, утвержденными Минздравом и Минюстом, адаптированными", - сказал Радуцкий.

Михаил Радуцкий Politeka.net

"... генетические различия течения тех или иных болезней у представителей разных рас" - серьезно? Мы уже напоминали народному депутату Ольге Богомолец, не бывает никаких "иммунных потребностей нации", а болезни не знают национальных или территориальных границ. Поэтому жители любой страны мира могут заразиться тем самым вирусом кори, полиомиелита или возбудителем дифтерии", - написала в ответ на эти слова Супрун в Facebook.

Руководитель МОЗ пояснила, что медицинские протоколы - универсальные алгоритмы для врачей, как назначать лечение пациенту.

"Они создаются медицинским сообществом на основе многолетних исследований и поисков оптимального пути лечения. Анатомия для Украинской, американцев или поляков - одинакова. Процесс течения тех или иных заболеваний тоже одинаковый ", - отметила Супрун, которая по пунктам прошлась по неоднозначному интервью Радуцкого.

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