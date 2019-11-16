Более 110 лет! Раскрыт секрет рекордно долгой жизни

Уникальная иммунная систем людей, которые прожили больше 110 лет, делает их невосприимчивыми к инфекциям и раку.

Как выяснили японские ученые из Центра интегративной медицины RIKEN и Университета Кэйо, дело в том, что в этих людей есть избыток иммунных клеток определенного типа. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Исследователи проанализировали образцы клеток семи таких долгожителей и пяти людей в возрасте от 50 до 80 лет. От первых получили 41 208 клеток, от вторых – 19 994.

Оказалось, что у людей в возрасте 110 лет понижен уровень B-клеток, а количество Т-клеток – обычное. При этом среди последних наблюдалось доминирование цитотоксических T-лимфоцитов.

Раскрыт секрет рекордно долгой жизни

На поверхности выявленных цитотоксических T-лимфоцитов находятся иммуноглобулины CD4. В крови таких долгожителей эти клетки составляли до 80% всех других Т-клеток по сравнению с 10-20% в контрольных образцах. При этом обычно цитотоксическими являются клетки с иммуноглобулином CD8.

По мнению ученых, CD4 T-лимфоциты являются не маркером возраста, а общей характеристикой людей, которые прожили больше 110 лет.

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