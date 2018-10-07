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Рак умирает: в Украину пришло революционное лечение

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В Днепре онкобольных успешно лечат с помощью изобретения Нобелевских лауреатов амеркианца Джеймса Эллисона и японца Тасуку Хондзе.

Они поняли, как заставить сам организм бороться со смертоносной опухолью с помощью иммунотерапии, пишет ТСН. Уже разработаны и используют специальные медпрепараты, задача которых не бороться с раком, а включить внутренние ресурсы иммунной системы.

Метод испробовал на себе житель Днепра Олег Бочаров. Рак легких в четвертой – последней стадии – ему диагностировали весной 2016. Что шансы мизерные, ему было понятно без никаких иллюзий. Он сам семейный врач.

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"У меня сомнений не было. У меня выбора не было. Жить мне или не жить – так ставился вопрос", - рассказывает мужчина.

Иммунная система как сканер для клеток. Пропускает своих. Атакует чужих. Но почему же не видит опухолевые – враждебные. Он маскируется. Они его не увидели и они его пропустили.

Сорвать маскировку с вражеских клеток и снять с тормозов иммунную систему – вот в этом есть открытие Джеймса Эллисона и Тасуку Хондзе. Медикаменты делают опухоль видимой, поэтому организм сам начинает с ней бороться. Без токсичной химии, что убивает не только клетки рака.

"Клетки иммунной системы могут уничтожать эту опухоль. Таким образом они действуют на опухолевые клетки, не влияя токсически на здоровье", - отмечает заведующий кафедрой онкологии Днепровской медакадемии Игорь Бондаренко.

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"Там было все подробно расписано. Предоставляется бесплатное лечение. И я, как пациент, обязуюсь обследоваться. Это не сложно. Бесплатно, тем более", - рассказывает Олег.

Иммунотерапию ныне испытывают 70 онкобольных в городской больнице Днепра.

"У нас невероятное состояние души, когда мы видим, что опухоль больших размеров уменьшилась до минимальных!" - делится впечатлениями одна из врачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, выяснилась польза популярной в Украине осенней ягоды для борьбы с раком.

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