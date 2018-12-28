Анестезиологические подходы к беременным женщинам должны отличаться от общей анестезиологии

Беременность является нормальным физиологическим состоянием женщины, при этом физиология беременной женщины кардинально отличается от небеременной. Простое сравнение – у человека два круга кровообращения – большой и малый, у беременной женщины уже три круга кровообращения, появляется ещё маточно-плацентарный круг. Помимо этого, в течение 40 недель беременности возникает целый комплекс адаптационно-приспособительных элементов. Прежде всего, это изменение сердечно-сосудистой и дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, крово-свертывающей системы, почек, печени. Поэтому мы ратуем, чтобы анестезиологические подходы к беременным женщинам были несколько отличными от общей анестезиологии, так как в организме беременной всё работает совершенно по другому. Врач анестезиолог должен четко понимать анестезиологическую тактику с учетом физиологических изменений женщины во время беременности.

Наша задача при родах – обезболить женщину, но не лишить её различных чувств

При родах можно применять все известные методы обезболивания, но с определенной адаптацией. Наиболее популярным - "золотым" стандартом при физиологических родах считаются региональные методы анестезии, в частности эпидуральная аналгезия. Не нужно путать с анестезией. "Аналгезия" – это обезболивание, "анестезия", если брать дословный перевод, – "обесчувствование". Наша задача во время анестезиологического пособия при родах – обезболить женщину, но не лишить её различных чувств – она должна ходить, активно двигаться, тужится, разговаривать, чувствовать себя обычным человеком, достаточно активным, но без родовой боли. И такие чудеса мы сегодня делаем, для этого есть все возможности. За рубежом уже широко используется модификация эпидуральной аналгезии, так называемая эпидуральная аутоаналгезия. Это следующее поколение аналгезии, когда женщине предоставляется возможность самой регулировать введение анестетиков в эпидуральное пространство в зависимости от своих болевых ощущений.

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Только 60% рожениц действительно нуждаются в обезболивании

Решение про обезболивание родов – прерогатива рожениц. На мой взгляд, в 21 веке женщина не должна испытывать боль во время родов, это определенный дискомфорт. Однако многие наши женщины наоборот отказываются от анестезии, потому что хотят прочувствовать процесс родов. В государственной медицине показатель обезболивания родов в разных центрах составляет от 12% до 30%. В частных родильных домах анестетики применяются в 90% случаев. Могу точно сказать, что только 60% рожениц действительно нуждаются в качественном обезболивании. В начале 2000-х годов я проводил исследование, которое показало, что 8% женщин в родах практически не испытывают болевых ощущений. При этом 32% женщин испытывают умеренные боли, которые абсолютно терпимы. И если при родах присутствует партнер: любимый человек, мама, сестра – тот, кто ей психологически ближе, эти женщины спокойно могут обойтись психологической поддержкой.

Я был первым, кто провел в Украине ксеноновый наркоз беременным, но сначала испытал его на себе

Иногда, приходится тестировать новые методы на себе. Например, я был первым, кто провел в Украине ксеноновый наркоз беременным, но сначала испытал его на себе. Потом моим "космонавтом" номер 2 была профессор Галич Светлана Родионовна, после чего мы начали применять данный вид анестезии у беременных.

Взвесить все "за" и "против"", и принять наиболее правильное решение называется искусством врачевания

Сегодня в мировой практике анестезиолога уже приравнивают к врачу периоперационной медицины. В 2010 году была подписана Хельсинская хартия безопасности пациента, где прописано, что врач-анестезиолог несет ответственность за безопасность пациента во время операции. Именно безопасность пациента является высшей целью нашей деятельности. С учетом всех факторов риска, будь это сердечно-сосудистые патологии, ожирение, аллергия, или что-то другое, мы должны подобрать самый безопасный для нашего пациента вид анестезии. Взвесить все "за" и "против", и конечно принять наиболее правильное решение - это и называется индивидуальным подходом в искусстве врачевания. В инструкциях это не пропишешь, хотя многие вещи для принятия правильного решения они нам все-таки подсказывают.

К счастью, сегодня существует достаточно большое разнообразие анестетиков, особенно ингаляционных. Это дает возможность подобрать наиболее подходящий препарат даже пациенту с ярко выраженными факторами риска. Наиболее популярными среди ингаляционных анестетиков являются севофлуран, десфлуран, изофлуран, ксенон. Для того, чтобы они не уходили в воздух, требуется особая технология подачи. Начиная с 2010 года в Украине появились необходимые наркозные станции и врачи сейчас имеют возможность изучить эту технологию современной анестезии на специальных курсах.