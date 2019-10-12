"Шок!" В институте Шалимова сделали громкое заявление о скандальном взяточнике

Ученый совет Национального института трансплантологии им. Шалимова извинился за действия задержанного на взятке заведующего отделения трансплантации и хирургии печени Олега Котенко.

Об этом пресс-служба института сообщает в Facebook. По словам врачей, ситуация вызывала у них "шоковое состояние".

Момент задержания Олега Котенко

По словам представителей института, правоохранители показали им видео, на основании которого строятся обвинения в адрес Котенко. Увиденное не требует комментариев, утверждают врачи.

"Вчера состоялось заседание Ученого совета института, на котором сотрудники правоохранительных органов, чтобы избежать распространения ложной информации и слухов, продемонстрировали часть видеоматериалов, на основании которых обвиняют Котенко Олега Геннадьевича. Увиденное не требует никаких комментариев и вызывает ШОК!", – отмечают медики.

Представители института извинились за действия своего коллеги и отметили, что на днях видео появится в свободном доступе. При этом в комментариях к заявлению врачей супруга задержанного Ольга возмутилась их действиями.

"Однозначно, по результатам этой публикации защитой Олега Котенко будут приняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства. Не будет лишним напомнить автору поста отдельные положения Конституции Украины. Статья 62: Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", – заявила она.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что из банковской ячейки у задержанного на взятке Олега Котенко изъяли $840 000.

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