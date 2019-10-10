"Потерпят, не приоритет": Зеленский резко высказался о легализации медканнабиса

Президент Украины Владимир Зеленский резко выступил против легализации в стране марихуаны в медицинских целях.

Своим мнением поделился он в рамках пресс-марафона в Киеве в четверг, 10 октября.

"Сейчас не идет речи о легализации каннабиса. Знаю, что многие хотели бы заниматься этим бизнесом в Украине. Но мы можем это рассматривать только после того, как будем знать, что говорим именно о медицинской марихуане. Это острые вопросы. Когда будут ответы... Не хочу, чтобы завтра сказали, что мы всем разрешили заниматься наркотиками. Зачем нам это? Те, кто хотят, потерпят", – сказал он.

Зеленский выступил против легализации марихуаны

На вопрос о соответствующем законопроекте Зеленский ответил, что не видел его. Президент добавил, что в Украине существуют проблемы поважнее.

"Знаете, есть вещи, для которых сейчас не время. Вот я так считаю. Мы не знаем, готово ли наше общество. Мы не готовы пока. Вот когда завтра будет меньше наркоманов, если все будет чисто, вернемся к рассмотрению этого", – резюмировал он.

Примечательно, что в партии президента "Слуга народа" заявили, что разработали законопроект о легализации медицинской марихуаны. В ближайшие месяцы он может быть внесен в Верховную Раду.

Главная цель подобного нововведения – облегчение страданий людям с серьезными заболеваниями, в частности с онкологией.

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