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/ Новости медицины

"Потерпят, не приоритет": Зеленский резко высказался о легализации медканнабиса

3.6т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский резко выступил против легализации в стране марихуаны в медицинских целях.

Своим мнением поделился он в рамках пресс-марафона в Киеве в четверг, 10 октября.

"Сейчас не идет речи о легализации каннабиса. Знаю, что многие хотели бы заниматься этим бизнесом в Украине. Но мы можем это рассматривать только после того, как будем знать, что говорим именно о медицинской марихуане. Это острые вопросы. Когда будут ответы... Не хочу, чтобы завтра сказали, что мы всем разрешили заниматься наркотиками. Зачем нам это? Те, кто хотят, потерпят", – сказал он.

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Зеленский выступил против легализации марихуаны

Зеленский выступил против легализации марихуаны

На вопрос о соответствующем законопроекте Зеленский ответил, что не видел его. Президент добавил, что в Украине существуют проблемы поважнее.

"Знаете, есть вещи, для которых сейчас не время. Вот я так считаю. Мы не знаем, готово ли наше общество. Мы не готовы пока. Вот когда завтра будет меньше наркоманов, если все будет чисто, вернемся к рассмотрению этого", – резюмировал он.

Примечательно, что в партии президента "Слуга народа" заявили, что разработали законопроект о легализации медицинской марихуаны. В ближайшие месяцы он может быть внесен в Верховную Раду.

Главная цель подобного нововведения – облегчение страданий людям с серьезными заболеваниями, в частности с онкологией.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
марихуана
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Мыкола смотри как я могу... Дальше новость: "террористы" подло подорвали укроаокашню
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Хоxлы и так е6анутые.
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