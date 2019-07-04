"Трамп, шо ж ты делаешь?!" Сеть шокировали фото больницы в оккупированном Крыму

Керченская городская больница №1 в оккупированном Крыму находится в ужасном состоянии – потеки на стенах, облезлая краска на окнах и дверях.

Снимками в Twitter поделилась блогер RoksolanaToday&Крым. "Керчь. Первая больница, хирургическое отделение. Трамп, шо ж ты делаешь, жестокая скотина!" – говорится в подписи к фото.

Пост вызвал бурную реакцию у пользователей: "п*здец дверь", "это жесть", "да то не Трамп! Это путинский нацпроект "Умереть в России".

Скриншот Тwitter

Скриншот Тwitter

Скриншот Тwitter

Скриншот Тwitter

Керчь

Первая больница.хирургическое отделение

Трамп,шо ж ты делаешь,жестокая скотина! pic.twitter.com/o2e3qXqedO — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 4, 2019

Как ранее писал MedOboz, в поселке Ржавки Московской области (Россия) девять пациентов больницы отравились физраствором из капельницы во время процедур.

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