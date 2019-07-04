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/Новости медицины

"Трамп, шо ж ты делаешь?!" Сеть шокировали фото больницы в оккупированном Крыму

1.1тЧитать материал на украинском

Керченская городская больница №1 в оккупированном Крыму находится в ужасном состоянии – потеки на стенах, облезлая краска на окнах и дверях.

Снимками в Twitter поделилась блогер RoksolanaToday&Крым. "Керчь. Первая больница, хирургическое отделение. Трамп, шо ж ты делаешь, жестокая скотина!" – говорится в подписи к фото.

Пост вызвал бурную реакцию у пользователей: "п*здец дверь", "это жесть", "да то не Трамп! Это путинский нацпроект "Умереть в России".

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"Трамп, шо ж ты делаешь?!" Сеть шокировали фото больницы в оккупированном Крыму

Скриншот Тwitter

"Трамп, шо ж ты делаешь?!" Сеть шокировали фото больницы в оккупированном Крыму

Скриншот Тwitter

"Трамп, шо ж ты делаешь?!" Сеть шокировали фото больницы в оккупированном Крыму

Скриншот Тwitter

"Трамп, шо ж ты делаешь?!" Сеть шокировали фото больницы в оккупированном Крыму

Скриншот Тwitter

Как ранее писал MedOboz, в поселке Ржавки Московской области (Россия) девять пациентов больницы отравились физраствором из капельницы во время процедур.

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Тема
Здоровье
Место
Россия
Тег
медицина
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