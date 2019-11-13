ПЦУ призвала к вакцинации и разделила украинцев: суть скандала

Православная церковь Украины призвала украинцев в сети делать вакцинацию из-за тревожных сигналов о возможных эпидемиях. Такое заявление разделило пользователей.

Так, на официальной странице ПЦУ в Facebook появился призыв: "На современном уровне развития медицины является действенный способ защититься от инфекций – это вакцинация. Поэтому не стоит пренебрегать трудом многих поколений врачей, которые исследовали опасные для здоровья человека микроорганизмы и создали вакцины, которые обеспечивают иммунитет против этих возбудителей".

Часть украинцев поддержали стремление церкви ускорить этот процесс. "Церковь здорового человека!", "Спасибо вам за позицию!", "Спасибо, что беспокоитесь о здоровье своей нации!" – пишут они.

ПЦУ призвала к вакцинации и разделила сеть Иллюстрация

Однако появились среди комментариев и упреки. "Господь дал человеку право выбора, и он сам должен решать, как заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей. А то, что ПЦУ стала инструментом государственной медицинской агитации – обидно и неприятно", – написал один из пользователей.

Многие не одобряют тот момент, что ПЦУ открыто озвучила позицию в столь щепетильном вопросе.

Как сообщал OBOZREVATEL, над Украиной снова нависла угроза широкого распространения дифтерии. По данным украинского Минздрава за минувший год, каждый второй житель страны не получил необходимую дозу вакцины от дифтерии и столбняка. И по причине отсутствия так называемого коллективного иммунитета против этого заболевания и происходит все большее распространение болезни.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!