Протесты и забастовки: врачи Франции недовольны финансированием медицины

Во Франции из-за недостаточного финансирования медицины почти 1200 врачей уходят с руководящих должностей.

Медицинский персонал обвинил правительство в неспособности участвовать в переговорах по поводу услуг в государственных больницах и дефиците бюджета, сообщает новостной канал RT.

В открытом письме, адресованном министру здравоохранения, врачи раскритиковали бюджет, выделенный для государственных больниц в 2020 году, как "слишком маленький, слишком частичный, слишком разбросанный во времени".

Новости В Израиле медработники объявили забастовку

Авторы обращения подчеркивают, что больничную систему необходимо реформировать, но невозможно провести большую реформу, не вкладывая средств, передает RFI.

Пресс-конференция французских врачей 14 января 2020 года RFI

Акции протеста сотрудников французских больниц продолжаются в течение последних месяцев.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!