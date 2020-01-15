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Протесты и забастовки: врачи Франции недовольны финансированием медицины

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Во Франции из-за недостаточного финансирования медицины почти 1200 врачей уходят с руководящих должностей.

Медицинский персонал обвинил правительство в неспособности участвовать в переговорах по поводу услуг в государственных больницах и дефиците бюджета, сообщает новостной канал RT.

В открытом письме, адресованном министру здравоохранения, врачи раскритиковали бюджет, выделенный для государственных больниц в 2020 году, как "слишком маленький, слишком частичный, слишком разбросанный во времени".

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Авторы обращения подчеркивают, что больничную систему необходимо реформировать, но невозможно провести большую реформу, не вкладывая средств, передает RFI.

Пресс-конференция французских врачей 14 января 2020 года

Пресс-конференция французских врачей 14 января 2020 года

RFI

Акции протеста сотрудников французских больниц продолжаются в течение последних месяцев.

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Автор
Медревизор Медревизор
Тема
Здоровье
Место
Франция
Тег
врачи
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