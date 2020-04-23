Протефлазид и неофиты-вирусологи: грязную войну на фармрынке ведут политические "эксперты" и блоггеры

"Антипротефлазидная" медиа-кампания не утихает уже несколько недель. В разгар пандемии некоторые политические журналисты и блоггеры, которые никогда не имели никакого дела не только с вирусологией, но и медициной вообще, ополчились против противовирусного препарата с действующим веществом Протефлазид. При этом ни одно СМИ не попыталось поинтересоваться позицией НАМН Украины или разработчиков действующего вещества, пишет Обозреватель.

Атака на препарат, который существует на рынке уже более 20 лет, началась после того, как около месяца назад ученые из Академии медицинских наук, основываясь на новых собственных исследованиях, признали его потенциальный эффект – торможение развития коронавирусов. После публикации научного отчета с этими данными руководство компании-производителя объявило о готовности бесплатно поставлять препарат в украинские клиники.

В интервью МedOboz президент компании "Экофарм" Анатолий Новик заявил, что медиавойна против Протефлазида выгодна теневым игрокам фармрынка: "Пандемия стала благодатным временем для теневых игроков фармрынка. Она сулит прибыли в этом бизнесе, а бизнес у нас всегда связан с политикой. Конкуренция высока, ставки огромны. И кого-то очень озадачило известие о существовании препарата, который потенциально может быть эффективен при лечении коронавирусов. Тем более, учитывая перспективу его бесплатной поставки для врачей первой линии борьбы с коронавирусом".

По его словам, никто из критиков препарата не смог обосновать свое мнение, основываясь на научных доказательствах: "Мы подверглись заказной и бессмысленной кампании. С нами не ведут научной дискуссии. Ни специалистам Академии медицинских наук, ни нам, как разработчикам, просто не с кем полемизировать, ведь с "той стороны" – ни одного профильного специалиста – только блоггеры, шоумены и диванные эксперты!".

Разработчик объяснил, что среди доказанных механизмов действия препарата – подавление размножения ДНК-вирусов и РНК-вирусов. А коронавирус SARS-Cov-2 – это как раз РНК-вирус. Главная задача действующих веществ с прямым противовирусным действием, – пояснил Анатолий Новик, – не допустить максимальной вирусной нагрузки на организм в процессе развития заболевания. Если вовремя остановить ее рост, иммунная система без перенапряжения выполнит свою природную задачу – синтезирует иммуноглобулины и справится с вирусом сама. А вирусная инфекция не спровоцирует появления патогенетических изменений в организме, не создаст угрозу для здоровья или жизни человека.

"Лекарственный препарат, который может снизить вирусную нагрузку, актуален и необходим во время любой эпидемии, тем более пандемии. А нынешним "горе-экспертам" нужно напомнить, что семейство коронавирусов относится к ОРВИ, это аксиома", – говорит Анатолий Новик.

Напомним, что ранее Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского НАМН Украины обнародовал результаты лабораторных исследований действия Протефлазида на коронавирусы. Специалисты заявили, что действующее вещество Протефлазид способно замедлять репликацию коронавирусов.

В ответ на публикацию научного отчета бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун обвинила НАМН в занятиях "псевдонаукой", так как препарат, который протестировали украинские ученые "не исследовался на Западе". После чего началась жесткая медиа-атака со ссылкой на "авторитетное мнение" нескольких журналистов и блоггеров, которые традиционно занимаются "политическими" темами.

При этом профессиональные вирусологи, эпидемиологи и иммунологи ни разу не давали негативной оценки этому препарату.

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