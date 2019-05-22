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/Новости медицины

Простой календарь поможет остаться здоровым!

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Центр общественного здоровья (ЦОЗ) разработал Календарь здорового человека, цель которого коротко и просто напоминать о важности профилактического визита к врачу, обязательных анализов, скрининга. Календарь также содержит информации о важности тестирования на ВИЧ и адреса пунктов, где бесплатно, быстро и анонимно можно сделать тест.

Календарь здорового человека

Календарь здорового человека

phc.org.ua

Календарь здорового человека

Календарь здорового человека

phc.org.ua

Профилактика - первый шаг к лечению, поэтому осмотры и скрининги являются обязательными для ответственного за свою жизнь человека. Следить за состоянием своего здоровья значительно дешевле и полезнее, чем лечиться.

Киевляне получили Календари здорового человека

Киевляне получили Календари здорового человека

phc.org.ua

Киевляне получили Календари здорового человека

Киевляне получили Календари здорового человека

phc.org.ua

Киевляне получили Календари здорового человека

Киевляне получили Календари здорового человека

phc.org.ua

В рамках Европейской недели тестирования ЦОЗ совместно с благотворительным фондом "100% жизни" создали и раздали киевлянам Календари здорового человека.

Как раннее сообщал OBOZREVATEL, с 17 по 24 мая в Украине можно бесплатно сдать анализ на ВИЧ и вирусные гепатиты.

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