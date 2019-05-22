Простой календарь поможет остаться здоровым!

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) разработал Календарь здорового человека, цель которого коротко и просто напоминать о важности профилактического визита к врачу, обязательных анализов, скрининга. Календарь также содержит информации о важности тестирования на ВИЧ и адреса пунктов, где бесплатно, быстро и анонимно можно сделать тест.

Календарь здорового человека phc.org.ua

Календарь здорового человека phc.org.ua

Профилактика - первый шаг к лечению, поэтому осмотры и скрининги являются обязательными для ответственного за свою жизнь человека. Следить за состоянием своего здоровья значительно дешевле и полезнее, чем лечиться.

Киевляне получили Календари здорового человека phc.org.ua

Киевляне получили Календари здорового человека phc.org.ua

Киевляне получили Календари здорового человека phc.org.ua

В рамках Европейской недели тестирования ЦОЗ совместно с благотворительным фондом "100% жизни" создали и раздали киевлянам Календари здорового человека.

Как раннее сообщал OBOZREVATEL, с 17 по 24 мая в Украине можно бесплатно сдать анализ на ВИЧ и вирусные гепатиты.

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