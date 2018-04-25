Продам почку: сколько можно заработать на органах

В нашей стране насчитывается более 1 тыс человек, требующих пересадку почки, еще 45 больных нуждаются в пересадке печени. И в связи с ростом спроса на донорские органы, появляются и предложения о продаже или покупке органов для трансплантации. В целом тело стоит около 45 млн евро.

Так, например, 19-летний Игорь с Полтавщины продает почку или часть печени, пишет "Економічна правда". Парню важно, чтобы ему заплатили 33 тысячи долларов, необходимых на лечение отца.

Это сравнительно невысокая цена. А вот Ульяна из Киева просит за почку уже 350 тысяч долларов - она единственная кормилица в семье, и решила так выйти из трудного финансового положения.

Подобных объявлений в интернете тысячи. Достаточно и продавцов, и покупателей. Последние гарантируют материальную компенсацию, проживание, питание, перелет, оплату медицинских расходов, реабилитации, а также услуг нотариуса.

Распродажа "на разборку": легальные методы

Получить доход от собственного тела можно по-разному. В частности, сдать кровь. За это можно получить 73 грн, обед и выходной день. За плазму платят 96 грн, однако процедура ее забора длительнее и сложнее.

Кровь можно сдавать раз в 60 дней, плазму - раз в 14. Главное требование - быть здоровым.

Это же требование присутствует и для менее распространенного вида донорства - спермы и яйцеклеток. Женщины 20-32 лет, имеющие детей и у которых нет хронических заболеваний, вирусов ВИЧ, СПИД, различных видов гепатита, могут стать донорами яйцеклетки и получить после процедуры около 20 тыс гривен. Мужчинам же за сдачу спермы платят около 250 грн, при этом требования такие же.

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Более сложный заработок на теле - суррогатное материнство. Заплатят украинке за это порядка 20 тысяч долларов или евро. Требования к женщине, которая хочет стать суррогатной матерью, определены приказом Минздрава, но клиники могут выставлять дополнительные условия.

Продать часть себя можно и менее болезненно: пожертвовать волосами. За качественный "товар" можно получить порядка тысячи гривен.

Економічна правда

Вне закона

Не секрет, что иногда органы для трансплантации покупают на черном рынке. По данным Всемирной организации здравоохранения, на черном рынке ежегодно проходит более 10 тыс операций по продаже человеческих органов.

Так, порядка 5-10% трансплантаций почек в мире происходит благодаря торговле людьми и трансграничной контрабанде. Ежегодно это приносит, по разным данным, от 1,2 до 8 млрд долл.

Теоретически, цена здорового человеческого тела составляет порядка 45 млн евро, но только в том случае, когда человек мог бы продать каждую его часть.

Как известно, без видимой угрозы жизни и здоровью можно продать роговицу глаза, почку, часть печени, легкие и костный мозг. В частности, легкие можно купить за 80-150 тыс евро, целую печень - по 150-550 тыс евро, часть печени стоит около 40 тыс евро.

Роговица глаза продается за 4-15 тыс евро. Спрос на почки огромный, а ценовой диапазон - широкий. В частности, американский донор может попросить более 250 тыс евро, тогда как в Индии или Китае цена составит всего 15-60 тыс евро.

Костный мозг покупают на граммы, один стоит около 20 тысяч долларов.

Ранее "МедОбоз" рассказывал об известных людях, которые пожертвовали своими органами.