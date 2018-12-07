Как известно, продажи фармпродукции – золотое дно для мошенников всех мастей. Чтобы втюхать ненужные, но очень дорогие препараты, все представители фармотрасли – от производителей до простых аптекарей, - готовы на любые фокусы и уговоры, вранье и манипуляции. Все – ради бабла.

И хотя таких компаний на украинском фармрынке – тьма-тьмущая, но таких, чтобы обманывали даже своих работников, – совсем немного. Обычно на сайтах отзывов о компании комментарии пишут обиженные сотрудники, но чтобы отзывы писали кинутые компанией аптекари или врачи – такого мы не видели.

Потому представителем вашему вниманию этакого уникума фармрынка – компанию ПРО-Фарма, которая прославилась тем, что любит кидать не только пациентов, но и своих сотрудников, а заодно и сотрудничающих с ними врачей и аптекарей.

Кидалово врачей и аптекарей на премиях за продажи

Оказывается, у ПРО-Фарма в порядке вещей обещать врачам и аптекарям премии за продажи их препаратов, а затем кидать этих людей. Комментарий бывшей сотрудницы: "Сколько не моталась с этими врачами и так и эдак — в итоге получила однозначный ответ что "ПРО-Фарма нас НЕ РАЗ кидала, так что иди ты в …опу"

Какие цели ставятся – непонятно, ведь именно при помощи пряников в этой сфере зарабатываются постоянные продажи и связи. Если дальше так пойдет, то репутация у компании свалится в никуда, а врачи и аптекари начнут гнать сцаными тряпками медпредставителей, представляющих ПРО-Фарма. Хотя, почитав отзывы самих работников компании, начинаешь понимать их мотивы – они заинтересованы взять бабло и побыстрее уволиться, так как их самих в компании жестко разводят, не выплачивая бонусы, унижая, заставляя сдавать ежедневные отчеты, и даже звоня сотрудникам среди ночи.

Кстати, жалобы на отчеты и ночные бдения – одни из самых популярных. Что за отчеты такие могут писать медпредставители? Мы поинтересовались у одной из уволившихся сотрудниц. Оказалось, отчет их учили писать явно где-то в советской школе КГБ, ибо ты обязан ежедневно изложить во всех подробностях все свои 15 разговоров с врачами за день. Цитируем: "Сам отчет представляет из себя полное недоразумение, в котором вы должны изложить ваш разговор с врачом, как, почему зачем и как долго и будет ли он писать ваш препарат, с какой целью он это делает — тоже укажите, при чем в подробнейшей форме". Потому за время работы сотрудники отучаются ложиться спать раньше часу ночи и забывают лица своих близких.

Можно было бы решить, что все это - происки конкурентов, если бы не множество однотипных по смыслу, но разнообразных по стилистике комментариев, которые во множестве оставлены бывшими ее сотрудниками и даже аптекарями. Рекомендуем ознакомиться, однако должны предупредить: слабонервным лучше этого не читать!

Кидалово на бонусах своих сотрудников

Как известно, превышение плана медпредставителями поощряется при помощи выплаты бонусов – эдаких премий за втюхивание. ПРО-Фарма прославилась не только тем, что начисляет их поквартально, а не помесячно, как во всех нормальных компаниях, но еще и тем, что кидает своих сотрудников при увольнении, вовсе не выплачивая бонусы.

Видимо, в ПРО-Фарма считают: зачем платить сотруднику, который ничего уже для них не заработает? Баба с возу – кобыле легче. Ведь вряд ли он увольняется, потому что ему в компании нравилось, а, стало быть, положительных отзывов от него не дождешься.

Железная логика. Ну, как же может не нравиться в компании, которая прославилась таким заботливым отношением к сотрудникам?

Отношение к сотрудникам как к рабам

Бывшие работники ПРО-Фарма вспоминают о работе в компании с ужасом. "Неэтичное поведение" - как при работе с клиентами, так и с сотрудниками – это самая слабая характеристика, которую можно услышать.

"Если для вас работа по ночам и даже совещания в час ночи – это нормально, то вам сюда!"

Практически все уволившиеся рассказывают о громадных штрафах за то, что мало смогли втюхать, и о том, что все представительские расходы – мизерны, если не сказать - нищенские. Редкий отзыв о работе ПРО-Фарма не содержит фразы "не случайно репутация компании все хуже и хуже".

Яснее всех об этой "шарашкиной конторе" высказался бывший работник ПРО-Фарма по имени Андрей: "Компания *авно полное! Не советую терять время! Поначалу обещают много, а в итоге голодная семья, потраченные нервы и время!"

Качество продукции ПРО-Фарма

Качество предлагаемых товаров соответствует латинскому выражению "Caveat Emptorium", или "Качество – на риске покупателя". Иными словами, основными продуктами, настойчиво втюхиваемыми компанией под видом лекарств, являются БАДы из серии "ЧУДА ЭФФЭКТ".

Те медпредставители, которые еще имеют остатки совести, с нескрываемым злорадством рассказывают, как врачи отказываются назначать продукцию компании со словами "на*ер мне ваши БАДы нужны". Сами медпредставители между собой гордо называют продаваемые ими же БАДы - "Наше родное - дерьмо".

Так что, если вы надумали пойти работать в эту компанию, или, не дай Бог, купить что-то из ее продукции - не забудьте для начала накупить успокоительного, а заодно и слабительного. Первое - чтобы сберечь нервы, а второе – чтобы не получить несварение желудка.

Комментарии взяты отсюда

И отсюда