Присутствует в крови матери: обнаружена неожиданная причина развития аутизма

К аутизму у мальчиков может привести чрезмерное количество половых гормонов в организме матери во время беременности и их проникновение в организм ребенка.

К такому выводу пришли ученые из Великобритании, пишет журнал Molecular Psychiatry.

"Повышенный уровень эстрогена и тестостерона в организме матери и ее будущего ребенка служит одной из причин развития аутизма. Гены – также важный фактор риска. Гормоны могут влиять на них, воздействуя на те участки ДНК, которые управляют ростом мозга зародыша", – заявил один из ученых Кембриджского университета Саймон Барон-Коэн.

Обнаружена неожиданная причина развития аутизма psyh.info

Примечательно, что аутизм чаще встречается именно у мужчин: по неисследованным причинам на каждую женщину-аутиста приходится 3-4 представителя сильного пола.

К идее с причастностью к такой распространенности аутизма гормонов британские ученые пришли еще несколько лет назад. Тогда они обнаружили, что в крови и мужчин, и женщин-аутистов, присутствовало необычно много тестостерона, а их мозг имел слишком много "мужских" черт.

С целью выяснить причинно-следственную связь медики проследили за уровнем тестостерона и эстрогена в организмах женщин, у которых родились дети-аутисты. Как оказалось, у всех был зафиксирован избыток эстрогена.

Эстроген АиФ

"Это очень интересное открытие, так как раньше никто не изучал то, как эстрогены влияют на развитие аутизма. Мы надеемся, что последующие эксперименты помогут нам раскрыть их роль в формировании мозга ребенка. Вдобавок, нам еще нужно проверить, характерна ли эта особенность и для женщин-аутистов", – резюмировали ученые.

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