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/Новости медицины

"Мощный иммуностимулятор": в России семья попала в больницу из-за таблеток с паразитами

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Жители Хабаровска были доставлены в инфекционную больницу в тяжелом состоянии.

Семья по рекомендациям купили в интернете "мощный имунностимулятор". Родители и ребенок принимали препарат, в котором были живые личинки червей-паразитов трихинелл, сообщает информационное агенство Іnterfax.ru.

Пострадавших в больницу доставила служба скорой помощи, где им поставили диагноз трихинеллез.

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В настоящее время правоохранительные органы Хабаровского края разбираются с создателем псевдо-вакцины – ветеринаром по образованию.

Трихинеллы – внутренние паразиты, которые первоначально селятся в кишечнике, затем распространяются в другие органы. Симптомы болезни включают лихорадку, мышечную боль, отек лица, сыпь. При острой форме гельминтоза поражается центральная нервная система и суставы.

"Мощный иммуностимулятор": в России семья попала в больницу из-за таблеток с паразитами

Как писал MedOboz ранее, на Луганщине 27 человек попали в инфекционное отделение больницы из-за отравления после купания в местном озере.

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Тема
Здоровье
Место
РоссияХабаровск
Теги
инфекцияздоровье
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