Медицина в оккупированном Крыму: ЛОР не может, поп поможет!

В Севастополе, аннексированном РФ, врач назначил пациентке съездить к святым мощам для исцеления.
Отоларинголог Юрий Белоненко прописал поездку к мощам святителя Луки в Симферополь в случае неэффективности лечения.
По словам самого врача, он нередко выписывает подобные назначения тяжелым пациентам.
"Да, это помогает. Я не часто так пишу, в исключительных случаях, когда я не в силах однозначно решить проблему человека. У пациентки что, есть претензии? Или она исповедует ислам? Но даже если исповедует, это поможет", – сказал он.
Назначение Юрия Белоненко
lenta.ru
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Также Белоненко уточнил, что помимо "приложиться к святым останкам" в его назначении были и другие (вменяемые) пункты, которые касались медикаментозного лечения (слава Богу).
Люди, будьте бдительны! Если врач начинает нести подобный бред, берите свои вещи и спасайтесь. Обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Запомните, молитвы и мощи – это не лекарство.
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