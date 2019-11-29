Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

Медицина в оккупированном Крыму: ЛОР не может, поп поможет!

1.8т
Читать материал на украинском

В Севастополе, аннексированном РФ, врач назначил пациентке съездить к святым мощам для исцеления.

Отоларинголог Юрий Белоненко прописал поездку к мощам святителя Луки в Симферополь в случае неэффективности лечения.

По словам самого врача, он нередко выписывает подобные назначения тяжелым пациентам.

"Да, это помогает. Я не часто так пишу, в исключительных случаях, когда я не в силах однозначно решить проблему человека. У пациентки что, есть претензии? Или она исповедует ислам? Но даже если исповедует, это поможет", – сказал он.

Новости
"Мечтала о счастливой семье": врачи убили девушку
Назначение Юрия Белоненко

Назначение Юрия Белоненко

lenta.ru

Медицина в оккупированном Крыму: ЛОР не может, поп поможет!

Иллюстрация

Также Белоненко уточнил, что помимо "приложиться к святым останкам" в его назначении были и другие (вменяемые) пункты, которые касались медикаментозного лечения (слава Богу).

Люди, будьте бдительны! Если врач начинает нести подобный бред, берите свои вещи и спасайтесь. Обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Запомните, молитвы и мощи – это не лекарство.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Автор
Медревизор Медревизор
Тема
Здоровье
Место
Украина Севастополь
Тег
медицина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
22
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости