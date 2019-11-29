Медицина в оккупированном Крыму: ЛОР не может, поп поможет!

В Севастополе, аннексированном РФ, врач назначил пациентке съездить к святым мощам для исцеления.

Отоларинголог Юрий Белоненко прописал поездку к мощам святителя Луки в Симферополь в случае неэффективности лечения.

По словам самого врача, он нередко выписывает подобные назначения тяжелым пациентам.

"Да, это помогает. Я не часто так пишу, в исключительных случаях, когда я не в силах однозначно решить проблему человека. У пациентки что, есть претензии? Или она исповедует ислам? Но даже если исповедует, это поможет", – сказал он.

Назначение Юрия Белоненко lenta.ru

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Также Белоненко уточнил, что помимо "приложиться к святым останкам" в его назначении были и другие (вменяемые) пункты, которые касались медикаментозного лечения (слава Богу).

Люди, будьте бдительны! Если врач начинает нести подобный бред, берите свои вещи и спасайтесь. Обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Запомните, молитвы и мощи – это не лекарство.

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